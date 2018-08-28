Археологи обнаружили в Китае древнюю пирамиду и места для жертвоприношений

Поселение времен неолита под названием Шимао ученые обнаружили еще в 1976 году, но до 2011 года никаких исследований и раскопок на этой территории не проводилось. И только сейчас группа китайских и американских археологов поделилась информацией, которую удалось собрать за эти годы.

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По оценкам специалистов, возраст древнего города составляет 4300 лет, он просуществовал около 500 лет, а его площадь доходила до 400 гектаров. Ранее ученые полагали, что город Шимао является ровесником Великой китайской стены, но новые исследования указывают, что поселение появилось задолго до нее.

Самой ценной находкой для археологов оказалась древняя пирамида с изображением глаз и лиц, имеющих одновременно черты людей и животных. Она занимала площадь в 24 гектара, а ее высота равнялась 70 метрам.