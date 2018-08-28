Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной над колодцем
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников
Как несовершеннолетних россиянок вербуют в эскортницы
Вегетарианская кругосветка: 10 стран для тех, кто не ест мясо
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Степаненко передумала разводиться с Петросяном: адвокат Жорин
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Вегетарианская кругосветка: 10 стран для тех, кто не ест мясо
Регина Тодоренко и Влад Топалов спели дуэтом
Истощенная Наталья Штурм экстренно госпитализирована - СМИ
72-летняя Мишулина с инсультом после шоу о семье
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
8Звездный дождь
15:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Археологи обнаружили в Китае древнюю пирамиду и места для жертвоприношений

Специалисты также исследовали найденный древний город.

Наверх

Поселение времен неолита под названием Шимао ученые обнаружили еще в 1976 году, но до 2011 года никаких исследований и раскопок на этой территории не проводилось. И только сейчас группа китайских и американских археологов поделилась информацией, которую удалось собрать за эти годы.

Читайте также
Открытия российской археологии, изменившие ход истории

По оценкам специалистов, возраст древнего города составляет 4300 лет, он просуществовал около 500 лет, а его площадь доходила до 400 гектаров. Ранее ученые полагали, что город Шимао является ровесником Великой китайской стены, но новые исследования указывают, что поселение появилось задолго до нее.

Самой ценной находкой для археологов оказалась древняя пирамида с изображением глаз и лиц, имеющих одновременно черты людей и животных. Она занимала площадь в 24 гектара, а ее высота равнялась 70 метрам.

«Пирамида глаз» состоит из 11 ступеней, а на ее вершине археологи обнаружили здания с колоннами и черепичными крышами, а также огромные резервуары для воды. Ученые полагают, что там велась обычная повседневная жизнь, но жили там правители города и знатные люди. Кроме того, специалисты обнаружили множество ям с человеческими останками. Судя по всему, жертвоприношения были обычным делом для древнего китайского города. Однако исследования показывают, что останки принадлежали не местным жителям. Вероятно, в жертву приносили пленников из других городов.

 Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы
Ученые выяснили, зачем женщины делают откровенные фото
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Стадион ЧМ-2018 отключили от электричества за долги
Найдена маска Пакаля Великого — правителя царства майя
Ни армии, ни флота. Как живется в самой опасной стране Африки
Жители Таганрога показали «комариный апокалипсис» (видео)
Рыбаки сняли на видео неожиданный прыжок крокодила в их лодку
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет Звезды «Универа» отмечают юбилей ситкома и откровенно рассказывают о том, как за это время изменилась их жизнь
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь