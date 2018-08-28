В Австрии выставили на продажу картины панды-художницы

18-летняя панда по имени Янг Янг открыла в себе талант художника. Сотрудники венского зоопарка обнаружили это совершенно случайно и с тех пор иногда дают Янг Янг в лапу кисть с черной краской.

Панда с удовольствием выводит черные пятна на белой бумаге и ждет взамен разных угощений. По словам директора зоопарка, после того, как о таланте Янг Янг стало известно, многие люди изъявили желание приобрести ее работы. Теперь необычные картины можно купить в сувенирном магазине зоопарка или в интернете. Правда, придется раскошелиться — стоимость работ панды-художницы составляет около 500 долларов.