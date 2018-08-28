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17:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Австрии выставили на продажу картины панды-художницы

Обитательница зоопарка в Вене рисует не хуже именитых экспрессионистов.

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18-летняя панда по имени Янг Янг открыла в себе талант художника. Сотрудники венского зоопарка обнаружили это совершенно случайно и с тех пор иногда дают Янг Янг в лапу кисть с черной краской.

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Панда с удовольствием выводит черные пятна на белой бумаге и ждет взамен разных угощений. По словам директора зоопарка, после того, как о таланте Янг Янг стало известно, многие люди изъявили желание приобрести ее работы. Теперь необычные картины можно купить в сувенирном магазине зоопарка или в интернете. Правда, придется раскошелиться — стоимость работ панды-художницы составляет около 500 долларов.

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Все полученные от продажи картин деньги пойдут на выпуск иллюстрированной книги о пандах австрийского зоопарка.

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