В американской тюрьме заключенным продают игральные карты с нераскрытыми убийствами

Раскрывать преступления в американском штате Делавэр решили необычным образом. Полиция выпустила колоды игральных карт, с напечатанной на них информацией о нераскрытых убийствах.

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Из 52 карт в колоде 18 рассказывают о сложных преступлениях из округа Нью-Касл и 17 — о делах, которые расследует полиция Делавэра и Уилмингтона. На картах напечатаны фото жертв, информация об убийствах и контактный телефон, по которому можно позвонить и сообщить какие-либо детали о деле.