Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Переписка погибших в ЦАР журналистов прояснила причину гибели
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова уходит в декрет
Туберкулез и инсульт: Ротару будет на химиотерапии до смерти
Путин, Трамп: как главы государств нарушли правила протокола
Чисто экологическое убийствоПять цивилизаций, погибших по своей вине
Больница оплатила операцию женщине, для которой сын искал лекарство через объявления
В соцсетях запустили флешмоб в поддержку прививок
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Питбуль разгрыз намордник и спас свою малолетнюю хозяйку - СМИ
Шевель заговорила после разрыва с 87-летним Краско
Что Путин оставил без изменений в пенсионной реформе
Братья в РФ создали дело, выручив 300 млн руб.
"С кем я пил?": Табаков-младший проснулся в далеком Подмосковье
Какие изменения на лице говорят о скорой смерти
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
14:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В американской тюрьме заключенным продают игральные карты с нераскрытыми убийствами

Таким образом полицейские надеются получить хоть какую-то информацию об этих преступлениях.

Наверх

Раскрывать преступления в американском штате Делавэр решили необычным образом. Полиция выпустила колоды игральных карт, с напечатанной на них информацией о нераскрытых убийствах.

Читайте также
Такие разные тюрьмы

Из 52 карт в колоде 18 рассказывают о сложных преступлениях из округа Нью-Касл и 17 — о делах, которые расследует полиция Делавэра и Уилмингтона. На картах напечатаны фото жертв, информация об убийствах и контактный телефон, по которому можно позвонить и сообщить какие-либо детали о деле.

Распространять карты полиция начала в местной тюрьме. По статистике, ежегодно осужденные покупают около 8 тысяч колод в год. Полицейские из Делавэра надеются, что, узнавая о нераскрытых преступлениях таким способом, заключенные будут охотнее идти на контакт и делиться информацией.

 Чисто экологическое убийство
Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы
Путин предложил смягчить пенсионную реформу. Главное
Шафран дороже золота: какие еще продукты по карману не всем
Шоу должно продолжаться. Майкл Джексон и после смерти верен себе
Правозащитников возмутили угрозы Кадырова
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Как выглядит Дорога гигантов в Ирландии (фото)
Салах рассказал о трудностях сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018
Спорт
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца Сейду Думбия нашел себе работу в Испании. О переходе ивуарийского футболиста официально объявила «Жирона», заключившая с ним трехлетний контракт
Hi-Tech
Дождались. В «Сбербанке» появилась долгожданная опция Мем «где открывали, туда и идите!» более не актуален.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом» Партнершей артиста выступит Ирина Пудова
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Как живут студенты в Петербурге: личный опыт
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
Зара показала редкое фото подросших сыновей Поклонники засыпали детей артистки комплиментами
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь