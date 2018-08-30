В Мексике приготовили сэндвич длиной 70 метров

Гигантский сэндвич длиной 70 метров создали в Мехико.

Над бутербродом весом 865 кг трудились более ста поваров из Мексики и других стран. Мероприятие стало частью ежегодной ярмарки Torta — так по-испански называется сэндвич.

В качестве начинки были использованы различные виды мясных деликатесов, помидоры, лук, авокадо и соусы. На приготовление понадобилось всего две минуты и 29 секунд.

Вопреки ожиданиям, сэндвич не попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как еще в 2004 году мексиканцы приготовили бутерброд весом 3 тонны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VohjaLlWeXA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ярмарка Torta продлится до 2 сентября. Ожидается, что ее посетят 350 тысяч участников. Они смогут попробовать около 100 видов мексиканских сэндвичей.