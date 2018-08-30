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15:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Мексике приготовили сэндвич длиной 70 метров

Обошлось без рекорда.

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Гигантский сэндвич длиной 70 метров создали в Мехико.

Над бутербродом весом 865 кг трудились более ста поваров из Мексики и других стран. Мероприятие стало частью ежегодной ярмарки Torta — так по-испански называется сэндвич.

Во время загрузки произошла ошибка.

В качестве начинки были использованы различные виды мясных деликатесов, помидоры, лук, авокадо и соусы. На приготовление понадобилось всего две минуты и 29 секунд.

Вопреки ожиданиям, сэндвич не попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как еще в 2004 году мексиканцы приготовили бутерброд весом 3 тонны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ярмарка Torta продлится до 2 сентября. Ожидается, что ее посетят 350 тысяч участников. Они смогут попробовать около 100 видов мексиканских сэндвичей.

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