Новый флешмоб: пользователи Twitter объяснили свои странные ники

В конце августа пользователь Twitter Лана Ипекакуана запустила познавательную беседу в соцсети. Она предложила людям рассказывать истории возникновения их необычных ников. И желающих нашлось очень много.

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Как выяснилось, самые безумные названия люди чаще всего берут из своего жизненного опыта и пережитых историй.

Например, девушка под ником «Я умею бегать» призналась, что год назад сломала две ноги и заново училась ходить и бегать.

А некто под ником «Поклади на место» вдохновился, когда услышал эту фразу от покупателей в магазине.