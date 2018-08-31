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16:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из кубиков Lego собрали первый в мире спорткар в натуральную величину

И на нем можно ездить.

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Компания Lego представила полноразмерную копию автомобиля Bugatti Chiron, практически целиком собранную из конструктора.

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Машина, которая весит более 1,5 тонн, полностью рабочая и на испытаниях сумела разогнаться до 20 км/ч.

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У этого Bugatti Chiron стальная основа, электрические батареи, а также настоящие колеса. Но все остальное — это кубики Lego.

На создание этого уникального суперкара ушло более миллиона деталей конструктора и 13,5 тысяч часов работы.
Во время загрузки произошла ошибка.

Строить автомобиль начали в марте 2018 года после кропотливой работы по созданию необходимых чертежей.

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