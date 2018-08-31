Из кубиков Lego собрали первый в мире спорткар в натуральную величину
И на нем можно ездить.
И на нем можно ездить.
Компания Lego представила полноразмерную копию автомобиля Bugatti Chiron, практически целиком собранную из конструктора.
Машина, которая весит более 1,5 тонн, полностью рабочая и на испытаниях сумела разогнаться до 20 км/ч.
У этого Bugatti Chiron стальная основа, электрические батареи, а также настоящие колеса. Но все остальное — это кубики Lego.
Строить автомобиль начали в марте 2018 года после кропотливой работы по созданию необходимых чертежей.