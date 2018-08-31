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17:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В китайском зоопарке собака воспитывает львят, тигрят и гиен (видео)

Они не просто друзья, а настоящая семья.

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Сотрудники пекинского зоопарка опубликовали забавное видео, на котором маленькие львята, тигрята и гиены весело резвятся вместе со щенками золотистого ретривера. Но они не просто друзья, а настоящая семья. Дело в том, что у всех этих малышей общая «мама».

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Когда настоящие мамы отказались от своих детенышей, их пригрела собака и растила вместе со своими щенками. Сообщается, что в необычной семье воспитываются два маленьких сибирских тигра, две пятнистые гиены, белый тигр и африканский лев.

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Сотрудники зоопарка часто снимают этот «детский сад» на видео и публикуют в интернете. Они отмечают, что такая дружба в неволе была бы невозможна, но здесь они действительно одна большая и счастливая семья.

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