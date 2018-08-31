В китайском зоопарке собака воспитывает львят, тигрят и гиен (видео)
Они не просто друзья, а настоящая семья.
Они не просто друзья, а настоящая семья.
Сотрудники пекинского зоопарка опубликовали забавное видео, на котором маленькие львята, тигрята и гиены весело резвятся вместе со щенками золотистого ретривера. Но они не просто друзья, а настоящая семья. Дело в том, что у всех этих малышей общая «мама».
Когда настоящие мамы отказались от своих детенышей, их пригрела собака и растила вместе со своими щенками. Сообщается, что в необычной семье воспитываются два маленьких сибирских тигра, две пятнистые гиены, белый тигр и африканский лев.
Сотрудники зоопарка часто снимают этот «детский сад» на видео и публикуют в интернете. Они отмечают, что такая дружба в неволе была бы невозможна, но здесь они действительно одна большая и счастливая семья.
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