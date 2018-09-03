Где расположено уникальное Озеро Медуз (фото)
Рай для дайверов и фотографов.
Рай для дайверов и фотографов.
Известное на весь мир Озеро Медуз получило свое название неспроста — в водоеме обитает более 2 миллионов этих существ.
Удивительное озеро расположено в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау).
Но любителям приключений все равно стоит быть осторожными. Глубина озера составляет всего 50 метров, но спускаться глубоко под воду не стоит. Ниже 17 метров находится вода с низким содержанием кислорода и примесями аммиаков и фосфатов, а потому любой, кто решит спуститься на дно, рискует получить серьезные ожоги.
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