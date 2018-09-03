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13:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где расположено уникальное Озеро Медуз (фото)

Рай для дайверов и фотографов.

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Известное на весь мир Озеро Медуз получило свое название неспроста — в водоеме обитает более 2 миллионов этих существ.

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Удивительное озеро расположено в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау).

Из-за обособленной экосистемы и отсутствия врагов медузы полностью утратили способность жалить, а потому в озере можно смело купаться. Неудивительно, что это озеро пользуется большой популярностью у дайверов и фотографов, которые приезжают сюда за незабываемыми впечатлениями и подводными видами.

Но любителям приключений все равно стоит быть осторожными. Глубина озера составляет всего 50 метров, но спускаться глубоко под воду не стоит. Ниже 17 метров находится вода с низким содержанием кислорода и примесями аммиаков и фосфатов, а потому любой, кто решит спуститься на дно, рискует получить серьезные ожоги.

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