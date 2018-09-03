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17:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Летающий хулиган терроризирует жителей британского городка

Полиция не может его поймать уже несколько месяцев.

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Источник: СС0/Anestiev

В небе над городком Бексхилл в британском графстве Сассекс появился правонарушитель. Неизвестный мужчина на параплане распугивает отдыхающих на местном пляже, пикируя на них и выкрикивая при этом оскорбления и ругательства.

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Полиция и Ассоциация гражданской авиации начали поиски возмутителя спокойствия. Сообщается, что он запускает свой параплан с холма Гэлли, который возвышается над городским пляжем. Его обвиняют в асоциальном поведении, а также в создании помех и опасных ситуаций во время дорожного движения.

Несмотря на то, что парапланерист летает довольно часто, ни его «жертвам», ни полицейским не удалось разглядеть его должным образом. Кроме того, в случае поимки его также будет довольно сложно привлечь к ответственности из-за отсутствия доказательств. Но стражи правопорядка уже заявили, что наказать мужчину будет возможно. Ведь взлеты и посадки в прибрежной зоне тут запрещены.

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