Летающий хулиган терроризирует жителей британского городка
Полиция не может его поймать уже несколько месяцев.
Полиция не может его поймать уже несколько месяцев.
В небе над городком Бексхилл в британском графстве Сассекс появился правонарушитель. Неизвестный мужчина на параплане распугивает отдыхающих на местном пляже, пикируя на них и выкрикивая при этом оскорбления и ругательства.
Полиция и Ассоциация гражданской авиации начали поиски возмутителя спокойствия. Сообщается, что он запускает свой параплан с холма Гэлли, который возвышается над городским пляжем. Его обвиняют в асоциальном поведении, а также в создании помех и опасных ситуаций во время дорожного движения.
Несмотря на то, что парапланерист летает довольно часто, ни его «жертвам», ни полицейским не удалось разглядеть его должным образом. Кроме того, в случае поимки его также будет довольно сложно привлечь к ответственности