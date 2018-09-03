Летающий хулиган терроризирует жителей британского городка

В небе над городком Бексхилл в британском графстве Сассекс появился правонарушитель. Неизвестный мужчина на параплане распугивает отдыхающих на местном пляже, пикируя на них и выкрикивая при этом оскорбления и ругательства.

Полиция и Ассоциация гражданской авиации начали поиски возмутителя спокойствия. Сообщается, что он запускает свой параплан с холма Гэлли, который возвышается над городским пляжем. Его обвиняют в асоциальном поведении, а также в создании помех и опасных ситуаций во время дорожного движения.