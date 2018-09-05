Британец сбежал со свадьбы, когда его подруга поймала букет невесты (видео)

Традиция бросать незамужним подругам на свадьбе букет невесты популярна не только в России, но и за рубежом. И молодые люди тоже в курсе, что она означает.

В Сеть попало видео со свадьбы британцев Челси и Мэтта Бест, которая состоялась в выходные в Кеттеринге, в графстве Нортгемптоншир. По традиции, Челси бросила свой букет подружкам. Его поймала Рэйчел Беслей и не смогла скрыть радости по этому поводу. Однако, судя по всему, ее бойфренд Дэниел Гилберт был другого мнения. В тот момент, когда букет оказался у Рэйчел, молодой человек с бутылкой шампанского в руках пронесся мимо нее и убежал вдаль.