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19:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Студентка купила в интернете кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами

1300 долларов наличными.

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Источник: Kira auf der Heide / CC0
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19-летняя Элла Гилман из Манчестера стала настоящей звездой в местных СМИ, после того, как о ее истории узнали журналисты. На самом деле, девушка не сделала ничего необычного, просто поступила по совести. Но далеко не каждый бы так сделал.

Дело в том, что Элла купила себе через интернет кроссовки. Когда покупка пришла, то внутри обуви девушка обнаружила конверт с тысячей фунтов стерлингов внутри (около 1300 долларов). Справедливо решив, что деньги попали в кроссовки случайно, Элла связалась с Лорой Хейзелдайн из Брайтона, которая и продала ей обувь.

Женщина несказанно обрадовалась сообщению Эллы, и объяснила, что эти сбережения хотела положить на счет в банке, но на время спрятала их в надежное место — кроссовки своей дочери. Благополучно об этом забыв, она позже продала пару, а деньги безуспешно искала в доме.

Уже через пару часов после разговора, студентка из Манчестера отправила деньги забывчивой женщине банковским переводом.

«Я верю в карму», — объяснила Элли журналистам. Она добавила, что если бы потеряла такую большую сумму, то тоже хотела бы, чтобы ей ее вернули.

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