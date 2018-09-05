Студентка купила в интернете кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами

Источник: Kira auf der Heide / CC0

19-летняя Элла Гилман из Манчестера стала настоящей звездой в местных СМИ, после того, как о ее истории узнали журналисты. На самом деле, девушка не сделала ничего необычного, просто поступила по совести. Но далеко не каждый бы так сделал.

Дело в том, что Элла купила себе через интернет кроссовки. Когда покупка пришла, то внутри обуви девушка обнаружила конверт с тысячей фунтов стерлингов внутри (около 1300 долларов). Справедливо решив, что деньги попали в кроссовки случайно, Элла связалась с Лорой Хейзелдайн из Брайтона, которая и продала ей обувь.

Женщина несказанно обрадовалась сообщению Эллы, и объяснила, что эти сбережения хотела положить на счет в банке, но на время спрятала их в надежное место — кроссовки своей дочери. Благополучно об этом забыв, она позже продала пару, а деньги безуспешно искала в доме.

Уже через пару часов после разговора, студентка из Манчестера отправила деньги забывчивой женщине банковским переводом.