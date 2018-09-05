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17:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Полиция ворвалась на день рождения 8-летнего мальчика

18 гостей устроили перестрелку игрушечным оружием.

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Наряд полиции приехал на празднование восьмого дня рождения Оливера Грина в британском поселке Яксхэм.

Правоохранителей вызвали соседи, услышав стрельбу и крики. Как оказалось, 18 приглашенных детей устроили битву игрушечным оружием, которое заряжается безопасными дротиками и шариками.

«Я была на кухне, готовила чай для мам, и тут кто-то сказал, что приехала полиция, — рассказала 47-летняя Лиза Грин, мама именинника. — Я сразу же подумала: “Боже мой, кто-то пожаловался”».

Недоразумение быстро разъяснилось.

«Кто здесь именинник?» — спросил один из офицеров. Оливер смело выступил вперед и признался: «Это я именинник, офицер. Но я не совсем уверен, что я сделал не так». Ответ малыша позабавил полицию.

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Офицеры, вместо того чтобы сразу уехать, с удовольствием пообщались с детьми и сделали фото на память. Маленькие гости долго не могли поверить, что это настоящие полицейские. Мать Оливера уверена, что ее сын надолго запомнит этот день.

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