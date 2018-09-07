С помощью VR-очков теперь можно прогуляться по библейскому Иерусалиму

Сотрудники Музея Башни Давида в Старом городе Иерусалиме совместно с разработчиками из студии Lithodomos VR и археологами из Управления древностей Израиля создали виртуальный тур по древнему Иерусалиму. С помощью VR-очков посетители смогут посмотреть на город 2000-летней давности.

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Симуляция представляет собой панорамную копию древних дворцов, улиц, крепостей и храмов, какими он был во времена царя Ирода и Иисуса Христа.

Виртуальный тур по Иерусалиму 1 века нашей эры был создан на основе тщательно изученных археологических, исторических и культурных памятников и документов того времени. Экскурсия под названием «Погружение в историю» длится около двух часов.

Отметим, что ранее подобные проекты студия Lithodomos VR уже разрабатывала для музеев Лондона, Рима и Афин.