С помощью VR-очков теперь можно прогуляться по библейскому Иерусалиму
Виртуальный тур был разработан на основе имеющихся археологических данных.
Виртуальный тур был разработан на основе имеющихся археологических данных.
Сотрудники Музея Башни Давида в Старом городе Иерусалиме совместно с разработчиками из студии Lithodomos VR и археологами из Управления древностей Израиля создали виртуальный тур по древнему Иерусалиму. С помощью
Симуляция представляет собой панорамную копию древних дворцов, улиц, крепостей и храмов, какими он был во времена царя Ирода и Иисуса Христа.
Виртуальный тур по Иерусалиму 1 века нашей эры был создан на основе тщательно изученных археологических, исторических и культурных памятников и документов того времени. Экскурсия под названием «Погружение в историю» длится около двух часов.
Отметим, что ранее подобные проекты студия Lithodomos VR уже разрабатывала для музеев Лондона, Рима и Афин.