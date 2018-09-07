Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В Польшу унитазы мыть»: россияне о предательстве Самойловой
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Кудрявцеву разозлили слухи о том, что дочь ей родила суррогатная мама
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Тарасова: поведение Сотниковой недостойно олимпийской чемпионки
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тысяч на отдых
"Совесть потеряла": Сеть о эмигрирующей Самойловой
Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным чемпионки Игр
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Шушунова
Канадский тренер Медведевой высказался о ней - СМИ
"Отомстить": Вдова Захарченко пришла к ополченцам
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
07:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

С помощью VR-очков теперь можно прогуляться по библейскому Иерусалиму

Виртуальный тур был разработан на основе имеющихся археологических данных.

Наверх

Сотрудники Музея Башни Давида в Старом городе Иерусалиме совместно с разработчиками из студии Lithodomos VR и археологами из Управления древностей Израиля создали виртуальный тур по древнему Иерусалиму. С помощью VR-очков посетители смогут посмотреть на город 2000-летней давности.

Новость
Где на самом деле крестили Иисуса Христа

Симуляция представляет собой панорамную копию древних дворцов, улиц, крепостей и храмов, какими он был во времена царя Ирода и Иисуса Христа.

Виртуальный тур по Иерусалиму 1 века нашей эры был создан на основе тщательно изученных археологических, исторических и культурных памятников и документов того времени. Экскурсия под названием «Погружение в историю» длится около двух часов.

Отметим, что ранее подобные проекты студия Lithodomos VR уже разрабатывала для музеев Лондона, Рима и Афин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Британка похудела на 57 килограммов благодаря Бритни Спирс
Тест «А что ты помнишь из 8 класса?»
Страны ЕС и США согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей
В соцсетях устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Умер известный актер Берт Рейнолдс
Делегация из США назвала референдум в Крыму законным
Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
«Дошли до бесов». Что остановило работы на Кольской скважине
Спорт
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ! В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Дети
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина Пользователи сети нарекли Аню «папиной дочкой»
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь