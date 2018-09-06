Британка похудела на 57 килограммов благодаря Бритни Спирс
Просто девушка очень хотела стать на нее похожей.
Просто девушка очень хотела стать на нее похожей.
30-летняя Лорен Файе Мосс из Мэнсфилда, британского графства Ноттингемшир, сейчас вовсю строит певческую карьеру и мечтает выпустить собственный альбом. Но еще пару лет назад девушка была в глубокой депрессии и редко выходила из дома. А все потому, что весила больше ста килограммов и имела серьезные проблемы со здоровьем.
По словам Лорен, она всегда была полной, но в возрасте 11 лет у нее появились проблемы с суставами и она больше не могла активно двигаться. Постепенно она начала набирать вес и к 19 годам уже весила 120 килограммов.
Лорен всегда мечтала стать певицей: занималась вокалом и ходила в театральный кружок, но
Стесняясь ходить в спортзал, британка бегала по ночам рядом с домом. Также она начала питаться овощами и курицей с рыбой, приготовленными на пару. И результат не заставил себя долго ждать.
По словам девушки, увидев прогресс она больше не могла остановиться. Единственное, что омрачало результат — проблемы со здоровьем. В результате Лорен перенесла операцию на бедре и похудение пошло еще быстрее.
Но самым большим своим достижением она считает то, что ее пригласили выступить в роли Бритни на официальной вечеринке после концерта американской звезды в Скарборо.
«Она вдохновляла меня и поддерживала в тот период, когда мне было особенно тяжело. Если я ее