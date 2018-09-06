Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало очевидно, что с Медведевым «действительно, что-то не так»
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Сын Жасмин отказался от бюджетного места в МГИМО
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тысяч на отдых
"Совесть потеряла": Сеть о эмигрирующей Самойловой
Звезда нулевых Витас кардинально сменил имидж
Forbes назвал богатейшие семьи России
"Хочу отомстить": Вдова Захарченко встретилась с ополченцами
Жена Гогена Солнцева убрала морщины с лица - СМИ
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
18:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка похудела на 57 килограммов благодаря Бритни Спирс

Просто девушка очень хотела стать на нее похожей.

Наверх
Источник: AP 2018

30-летняя Лорен Файе Мосс из Мэнсфилда, британского графства Ноттингемшир, сейчас вовсю строит певческую карьеру и мечтает выпустить собственный альбом. Но еще пару лет назад девушка была в глубокой депрессии и редко выходила из дома. А все потому, что весила больше ста килограммов и имела серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Лорен, она всегда была полной, но в возрасте 11 лет у нее появились проблемы с суставами и она больше не могла активно двигаться. Постепенно она начала набирать вес и к 19 годам уже весила 120 килограммов.

Читайте также
«Я похудела ради Роналду на 90 кг, а он уехал»

Лорен всегда мечтала стать певицей: занималась вокалом и ходила в театральный кружок, но из-за лишнего веса хорошие роли в постановках ей не доставались. По признанию девушки, единственное, что не давало ей окончательно отчаяться, была ее любовь к Бритни Спирс. Еще с 12-летнего возраста Лорен мечтала быть похожей на своего кумира, и когда в возрасте 22 лет она не прошла кастинг в мюзикл из-за своей внешности, то решила действовать.

Стесняясь ходить в спортзал, британка бегала по ночам рядом с домом. Также она начала питаться овощами и курицей с рыбой, приготовленными на пару. И результат не заставил себя долго ждать.

По словам девушки, увидев прогресс она больше не могла остановиться. Единственное, что омрачало результат — проблемы со здоровьем. В результате Лорен перенесла операцию на бедре и похудение пошло еще быстрее.

Сейчас девушка весит 63 килограмма и выступает по клубам и праздникам в качестве двойника ее любимой Бритни Спирс.

Но самым большим своим достижением она считает то, что ее пригласили выступить в роли Бритни на официальной вечеринке после концерта американской звезды в Скарборо.

«Она вдохновляла меня и поддерживала в тот период, когда мне было особенно тяжело. Если я ее когда-нибудь встречу, то обязательно скажу, что она изменила всю мою жизнь», — призналась Мосс во время интервью британским журналистам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Тест «А что ты помнишь из 8 класса?»
Студентка купила кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами
Кремль ответил Терезе Мэй на обвинения по делу Скрипалей
Регион Сибири перейдет на госплан по советскому образцу
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
Юлия Самойлова объяснила слова об эмиграции в Европу
Россиян заставили платить за дешевую ипотеку
Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопректу
Проблем прибавилось: чего боятся россияне
Спорт
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир В четверг 6 сентября сборные сыграют впервые после завершившегося в июле чемпионата мира
Hi-Tech
Экологическая неожиданность: Арктика становится чище Запрет на использование токсичных веществ дал свои плоды.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Мамы говорят
Лошадь Фиолетовая Синие волосы в школе! 604
Ваше Величество Светская жизнь 403
Алёна Т. Как донести, чтобы тебя услышали? 332
Ваше Величество Новая волна - 2018: день второй. 175
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь