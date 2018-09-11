Britain's poshest student is hiring 12 staff to help her through university https://t.co/EMMyVnZRty— The Sun (@TheSun) 10 сентября 2018 г.
Родители студентки ищут ей в помощь 12 человек обслуживающего персонала
Потому что могут себе позволить.
Потому что могут себе позволить.
Британские СМИ обратили внимание на необычные вакансии, которые появились недавно на одном из сайтов по подбору домашнего персонала.
В объявлении указано, что для дочери индийского миллиардера (имя, конечно же, не называется) требуется 12 человек для помощи по дому.
Как следует из вакансии, девушка поступила на первый курс
Все они должны иметь положительные рекомендации и опыт работы. За домашний персонал