Родители студентки ищут ей в помощь 12 человек обслуживающего персонала

Британские СМИ обратили внимание на необычные вакансии, которые появились недавно на одном из сайтов по подбору домашнего персонала.

В объявлении указано, что для дочери индийского миллиардера (имя, конечно же, не называется) требуется 12 человек для помощи по дому.

Как следует из вакансии, девушка поступила на первый курс Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, а чтобы не жить в общежитии, родители арендовали для нее огромный особняк. Понятное дело, что самой справиться со всем этим студентке-первокурснице будет непросто, а потому заботливые родители решили найти для дочки личного дворецкого, повара, шофера, трех слуг, горничную, трех уборщиц, экономку и садовника.