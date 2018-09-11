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10:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Родители студентки ищут ей в помощь 12 человек обслуживающего персонала

Потому что могут себе позволить.

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Британские СМИ обратили внимание на необычные вакансии, которые появились недавно на одном из сайтов по подбору домашнего персонала.

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В объявлении указано, что для дочери индийского миллиардера (имя, конечно же, не называется) требуется 12 человек для помощи по дому.

Как следует из вакансии, девушка поступила на первый курс Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, а чтобы не жить в общежитии, родители арендовали для нее огромный особняк. Понятное дело, что самой справиться со всем этим студентке-первокурснице будет непросто, а потому заботливые родители решили найти для дочки личного дворецкого, повара, шофера, трех слуг, горничную, трех уборщиц, экономку и садовника.

Все они должны иметь положительные рекомендации и опыт работы. За домашний персонал родители-миллиардеры готовы платить 35 тысяч долларов в год.

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