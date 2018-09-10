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19:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пара из США демонстрирует удивительные акробатические трюки, путешествуя по миру (фото)

Завораживающие фото.

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29-летние Ханна «GypsyOn» и Пабло Фрост уже успели прославиться в соцсетях. Молодые люди познакомились в марте 2017 года на фестивале йоги и с тех пор они неразлучны.

Влюбленные практикуют акро-йогу — вид спорта сочетающий в себе йогу и акробатику. Вместе со своей собакой они путешествуют по США и Латинской Америке и проводят тренинги и мастер-классы. Ханна также ведет лайфстайл-блог в Instagram, где рассказывает о ЗОЖ и путешествиях.

Основная часть фото и видео в ее аккаунте — это совместные тренировки с Пабло. Они любят позировать в удивительных позах на фоне красивых пейзажей и достопримечательностей. На аккаунт Ханны подписаны более 600 тысяч человек и это не удивительно. Фото у пары действительно впечатляющие.

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