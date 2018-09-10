Пара из США демонстрирует удивительные акробатические трюки, путешествуя по миру (фото)
Завораживающие фото.
Завораживающие фото.
29-летние Ханна «GypsyOn» и Пабло Фрост уже успели прославиться в соцсетях. Молодые люди познакомились в марте 2017 года на фестивале йоги и с тех пор они неразлучны.
Влюбленные практикуют
Основная часть фото и видео в ее аккаунте — это совместные тренировки с Пабло. Они любят позировать в удивительных позах на фоне красивых пейзажей и достопримечательностей. На аккаунт Ханны подписаны более 600 тысяч человек и это не удивительно. Фото у пары действительно впечатляющие.