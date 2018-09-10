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19:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Японии проходит фестиваль скульптур из рисовой соломы (фото)

Гигантские животные появляются тут в сезон сбора урожая.

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Ежегодно, начиная с 2008 года, в конце август-начале сентября в японской префектуре Ниигата в парке Увасекигата проходит мероприятие под названием Wara Art Festival.

По сути, это выставка огромных скульптур животных и мифических персонажей, сделанных студентами и преподавателями местного художественного университета. Все гигантские фигуры выполнены из рисовой соломы, которая остается после сбора урожая.

Все скульптуры имеют свои чертежи и собираются на деревянном основании вручную. Сборка фигур занимает одну-две недели.

В этом году гости фестиваля могут полюбоваться на гигантского соломенного мамонта, саблезубого тигра, обезьяну, козла и бегемота.

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