В Японии проходит фестиваль скульптур из рисовой соломы (фото)
Гигантские животные появляются тут в сезон сбора урожая.
Гигантские животные появляются тут в сезон сбора урожая.
Ежегодно, начиная с 2008 года, в конце
По сути, это выставка огромных скульптур животных и мифических персонажей, сделанных студентами и преподавателями местного художественного университета. Все гигантские фигуры выполнены из рисовой соломы, которая остается после сбора урожая.
Все скульптуры имеют свои чертежи и собираются на деревянном основании вручную. Сборка фигур занимает
В этом году гости фестиваля могут полюбоваться на гигантского соломенного мамонта, саблезубого тигра, обезьяну, козла и бегемота.