В Японии проходит фестиваль скульптур из рисовой соломы (фото)

Ежегодно, начиная с 2008 года, в конце август-начале сентября в японской префектуре Ниигата в парке Увасекигата проходит мероприятие под названием Wara Art Festival.

По сути, это выставка огромных скульптур животных и мифических персонажей, сделанных студентами и преподавателями местного художественного университета. Все гигантские фигуры выполнены из рисовой соломы, которая остается после сбора урожая.

Все скульптуры имеют свои чертежи и собираются на деревянном основании вручную. Сборка фигур занимает одну-две недели.