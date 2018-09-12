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19:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Слишком толстая балерина» доказала, что танцы не зависят от веса

Главное желание и упорство.

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32-летняя Эми Мэри из Калифорнии всю жизнь мечтала стать балериной. Танцами она начала заниматься с трехлетнего возраста, но в 10 лет была вынуждена бросить это занятие из-за постоянных насмешек из-за своего лишнего веса.

Одноклассники и даже преподаватели постоянно издевались над ней, потому что она была «слишком толстой для балета».

Забросив танцы Эми начала стремительно набирать вес и, поступив в университет, начала стесняться даже ходить в спортзал. Спустя несколько лет она все же решила вернуться к танцам, что помогло ей сбросить вес и снова наслаждаться жизнью. Девушка начала участвовать в танцевальных конкурсах и получать награды.

Но на этот раз против ее увлечения выступил тогдашний бойфренд. Молодой человек посчитал, что Эми слишком много времени уделяет танцам, и тогда она снова бросила занятия.

Спустя семь лет отношений девушка узнала, что бойфренд ей изменяет. К тому времени она весила уже 120 килограммов. Разорвав отношения с парнем, она вернулась к балету.

Сейчас Эми Мэри весит 95 килограммов, танцует три раза в неделю, играет в театре и является довольно успешной моделью plus-size. Она ведет свой блог в Instgram, в котором делится своим жизненным опытом и помогает женщинам принять и полюбить себя несмотря ни на что.

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