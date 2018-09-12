«Слишком толстая балерина» доказала, что танцы не зависят от веса
Главное желание и упорство.
Главное желание и упорство.
32-летняя Эми Мэри из Калифорнии всю жизнь мечтала стать балериной. Танцами она начала заниматься с трехлетнего возраста, но в 10 лет была вынуждена бросить это занятие
Одноклассники и даже преподаватели постоянно издевались над ней, потому что она была «слишком толстой для балета».
Забросив танцы Эми начала стремительно набирать вес и, поступив в университет, начала стесняться даже ходить в спортзал. Спустя несколько лет она все же решила вернуться к танцам, что помогло ей сбросить вес и снова наслаждаться жизнью. Девушка начала участвовать в танцевальных конкурсах и получать награды.
Спустя семь лет отношений девушка узнала, что бойфренд ей изменяет. К тому времени она весила уже 120 килограммов. Разорвав отношения с парнем, она вернулась к балету.
Сейчас Эми Мэри весит 95 килограммов, танцует три раза в неделю, играет в театре и является довольно успешной моделью