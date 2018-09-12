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12 сентября, источник: Новости Mail.Ru

«Неловкие» вопросы IT-специалистам во Всемирный день программистов

13 сентября 2018 года отмечается Всемирный день программиста.

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Источник: Lukas/CC0

Обычно день программиста отмечается 13 сентября, но в високосные года дата смещается на 12 число. Главное правило, чтобы праздник приходился на 256 день календаря, так как это число обозначает количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. К тому же, это максимальная целая степень числа два, не превышающая 365 или 366 — числа дней в году.

Идея праздника принадлежит главе издательского дома «Компьютерра» Дмитрию Мендрелюку. Впервые он упомянул о ней 15 июля 1996 года. Изначально днем программиста была первая пятница сентября, которую называли «Чистой пятницей». Но в 2002 году сотрудниками веб-студии «Параллельные технологии» был организован сбор подписей с просьбой отмечать праздник программистов в 256 день каждого года. Обращение было отправлено правительству РФ, и 11 сентября 2009 указ о признании Дня программиста официальным праздником был подписан Дмитрием Медведевым.

Стоит отметить, что этот праздник общий для всех, кто имеет отношение к созданию компьютерных программ. Среди них специалисты, пишущие коды, тестировщики, проверяющие его на наличие ошибок и корректность работы, проектировщики и менеджеры проектов, вспомогательный персонал, а также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

По традиции в свой день программисты собираются за праздничным столом со своими коллегами, друзьями или семьей. Самые частые подарки в этот день — футболки, чашки, брелки и другие вещи с компьютерной символикой. Руководство в IT-компаниях часто поощряет своих сотрудников и награждает отличившихся программистов почетными дипломами. Кроме того, организуются мероприятия, на которых профессионалы обмениваются опытом с начинающими коллегами или сами обучаются новым технологиям.

Ко Дню программиста наши коллеги из Русской службы BBC задали «неловкие вопросы» специалистам из IT. Вот, что из этого получилось:

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