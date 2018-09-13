100-year-old man says key to long life is never skipping dessert https://t.co/DzCV0ogoTB— Metro (@MetroUK) 13 сентября 2018 г.
100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия
И ЗОЖ тут не причем.
И ЗОЖ тут не причем.
В надежде прожить полноценную и долгую жизнь многие люди избавляются от вредных привычек и начинают придерживаться принципов здорового питания. Но какой в этом смысл, если жизнь не приносит удовольствия?
Бывший пекарь Лесли Хейман из городка Илминстер в британском графстве Сомерсет знает секрет долгой и счастливой жизни. Мужчина, которому 12 сентября исполнилось 100 лет, уверен, что все дело в сладостях.
Несмотря на свой преклонный возраст Лесли здоров и активен: он занимается садоводством, много гуляет и просто обожает вкусно поесть. Его главное правило — никогда не пропускать десерт.
По словам пенсионера, его самые любимые сладости — яблочный пирог, бисквит и шоколадные пирожные.
Лесли начал помогать в семейной пекарне, когда ему было 12 лет. В 1939 году он отправился на фронт и прошел всю войну. Вернувшись домой, он занялся семейным бизнесом, который сейчас развивают его сын и внучка.
У Хеймана трое детей, пять внуков и десять правнуков. И свой юбилей он собирается праздновать в компании семьи и с большим количеством фирменных сладостей.
Кстати, похожей жизненной философии придерживается и 105-летняя американка Хелен Граньер, которая считает, что всякие ограничения лишь портят жизнь и мешают чувствовать себя счастливым.