Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Дочь Пугачевой и Галкина покорила соцсети артистичностью
В прямом эфире «Доброго утра» умерла известная писательница
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Вассерман о цели убийства Захарченко: всё куда серьёзнее
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
Диагноз "лейкемия": Кудрявцева собирает деньги на лечение
"Очень сложно": Володина находится в больнице
Как улучшить качество сна, используя неожиданный совет
«Похороните меня»: россиянка о поездке в Норвегию
Ветеринары отказались от любимца Фриске - Отец Жанны
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от увечий
Дом певца Кузьмина обокрали на 10 миллионов рублей
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
10Идем на «Восток»
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
14:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия

И ЗОЖ тут не причем.

Наверх

В надежде прожить полноценную и долгую жизнь многие люди избавляются от вредных привычек и начинают придерживаться принципов здорового питания. Но какой в этом смысл, если жизнь не приносит удовольствия?

Бывший пекарь Лесли Хейман из городка Илминстер в британском графстве Сомерсет знает секрет долгой и счастливой жизни. Мужчина, которому 12 сентября исполнилось 100 лет, уверен, что все дело в сладостях.

Новость
Остановись, старенье!

Несмотря на свой преклонный возраст Лесли здоров и активен: он занимается садоводством, много гуляет и просто обожает вкусно поесть. Его главное правило — никогда не пропускать десерт.

По словам пенсионера, его самые любимые сладости — яблочный пирог, бисквит и шоколадные пирожные.

Лесли начал помогать в семейной пекарне, когда ему было 12 лет. В 1939 году он отправился на фронт и прошел всю войну. Вернувшись домой, он занялся семейным бизнесом, который сейчас развивают его сын и внучка.

У Хеймана трое детей, пять внуков и десять правнуков. И свой юбилей он собирается праздновать в компании семьи и с большим количеством фирменных сладостей.

Кстати, похожей жизненной философии придерживается и 105-летняя американка Хелен Граньер, которая считает, что всякие ограничения лишь портят жизнь и мешают чувствовать себя счастливым.

 Ученые поймали 72 странных сигнала из далекой галактики
Самолет пролетел через глаз урагана (видео)
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Переводчик Google оказался сексистом
Рост российской экономики назвали случайным
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Под гнетом санкций. Каким будет курс рубля в ближайшие месяцы
Пожарные спасли медведя, застрявшего головой в бидоне (фото)
Кофейня 10 дней упорно звала в гости Райана Гослинга и он пришел
Спорт
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри? На подписание контракта с англичанином были брошены все силы
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней Отец певицы приоткрыл подробности о первом художественном фильме, посвященном ее жизни
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина покорила соцсети артистичностью Лиза Галкина в очередной раз продемонстрировала свои таланты.
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь