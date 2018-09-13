100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия

В надежде прожить полноценную и долгую жизнь многие люди избавляются от вредных привычек и начинают придерживаться принципов здорового питания. Но какой в этом смысл, если жизнь не приносит удовольствия?

Бывший пекарь Лесли Хейман из городка Илминстер в британском графстве Сомерсет знает секрет долгой и счастливой жизни. Мужчина, которому 12 сентября исполнилось 100 лет, уверен, что все дело в сладостях.

Несмотря на свой преклонный возраст Лесли здоров и активен: он занимается садоводством, много гуляет и просто обожает вкусно поесть. Его главное правило — никогда не пропускать десерт.

По словам пенсионера, его самые любимые сладости — яблочный пирог, бисквит и шоколадные пирожные.

Лесли начал помогать в семейной пекарне, когда ему было 12 лет. В 1939 году он отправился на фронт и прошел всю войну. Вернувшись домой, он занялся семейным бизнесом, который сейчас развивают его сын и внучка.

У Хеймана трое детей, пять внуков и десять правнуков. И свой юбилей он собирается праздновать в компании семьи и с большим количеством фирменных сладостей.