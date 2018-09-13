Игрушечные панды наводнили метро в Китае
Подготовка к ежегодному фестивалю больших панд умилила соцсети.
Подготовка к ежегодному фестивалю больших панд умилила соцсети.
12 сентября в китайском городе Чэнду, в провинции Сычуань, состоялась
Мероприятие прошло на станции метрополитена Чэнду-3, где в июле 2016 года были запущены несколько
В специально оформленные вагоны организаторы посадили десятки игрушечных
Фестиваль ежегожно проходит в заповеднике Волун, на
Большие панды привлекают в Китай бесчисленное количество туристов, а теперь это животное будут использовать еще и как источник сырья для производства бумаги. Прочитайте об этом здесь.
А в этой статье авторы решили проверить все основные гипотезы, пытающиеся объяснить значение окраски панд.
И посмотрите как выглядят новорожденные панды!