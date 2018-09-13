Игрушечные панды наводнили метро в Китае

12 сентября в китайском городе Чэнду, в провинции Сычуань, состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю панд.

Мероприятие прошло на станции метрополитена Чэнду-3, где в июле 2016 года были запущены несколько панда-поездов. Один из таких тематических составов и стал местом для сбора журналистов и почетных гостей.

В специально оформленные вагоны организаторы посадили десятки игрушечных черно-белых медведей, с которыми можно было сфотографироваться.

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Фестиваль ежегожно проходит в заповеднике Волун, на юго-западе Китая, там посетители могут понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.

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Большие панды привлекают в Китай бесчисленное количество туристов, а теперь это животное будут использовать еще и как источник сырья для производства бумаги. Прочитайте об этом здесь.

А в этой статье авторы решили проверить все основные гипотезы, пытающиеся объяснить значение окраски панд.

И посмотрите как выглядят новорожденные панды!