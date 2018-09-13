Как выглядят козы, пасущиеся на деревьях (фото)
Это очень необычно.
Это очень необычно.
Марокко — единственная страна в мире, где можно увидеть подобное. Местные козы здесь не пасутся на лугах (потому что их попросту нет), а залезают на небольшие колючие деревья аргании.
Плоды аргании содержат косточки, которые козы не могут переварить. Они выплевывают их, а пастухи собирают ценный продукт под деревом. Впоследствии из косточек аргании изготовляют масло, которое высоко ценится в косметологии и кулинарии.
«Древесные» козы уже успели прославиться на весь мир, и местные этому только рады: множество любопытных туристов приезжает в Марокко, чтобы посмотреть на пасущееся стадо.