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18:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят козы, пасущиеся на деревьях (фото)

Это очень необычно.

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Марокко — единственная страна в мире, где можно увидеть подобное. Местные козы здесь не пасутся на лугах (потому что их попросту нет), а залезают на небольшие колючие деревья аргании. Из-за дефицита травы на земле козам приходится нелегко, но и в таком образе жизни есть плюсы.

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Плоды аргании содержат косточки, которые козы не могут переварить. Они выплевывают их, а пастухи собирают ценный продукт под деревом. Впоследствии из косточек аргании изготовляют масло, которое высоко ценится в косметологии и кулинарии.

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«Древесные» козы уже успели прославиться на весь мир, и местные этому только рады: множество любопытных туристов приезжает в Марокко, чтобы посмотреть на пасущееся стадо.

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