Художник из Китая создает эмодзи из грецких орехов
И в этом ему помогают обезьянки.
И в этом ему помогают обезьянки.
Художник Ву Пэн из городского округа Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань, создает
Необычный материал для своих работ Ву Пэн начал использовать еще в 2008 году. Он вырезал на орехах знаменитые буддийские выражения, копии известных китайских гравюр, а также создавал уникальные украшения.
Самой большой и сложной стала серия работ в виде голов обезьян, которые отображали разные эмоции. Всего в коллекции Ву Пэна их 48.
По словам художника,