Художник из Китая создает эмодзи из грецких орехов

Художник Ву Пэн из городского округа Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань, создает мини-скульптуры в виде обезьяньих голов с разными выражениями мордашки, вырезанными на грецких орехах.

Необычный материал для своих работ Ву Пэн начал использовать еще в 2008 году. Он вырезал на орехах знаменитые буддийские выражения, копии известных китайских гравюр, а также создавал уникальные украшения.

Самой большой и сложной стала серия работ в виде голов обезьян, которые отображали разные эмоции. Всего в коллекции Ву Пэна их 48.