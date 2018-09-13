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19:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник из Китая создает эмодзи из грецких орехов

И в этом ему помогают обезьянки.

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Художник Ву Пэн из городского округа Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань, создает мини-скульптуры в виде обезьяньих голов с разными выражениями мордашки, вырезанными на грецких орехах.

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Необычный материал для своих работ Ву Пэн начал использовать еще в 2008 году. Он вырезал на орехах знаменитые буддийские выражения, копии известных китайских гравюр, а также создавал уникальные украшения.

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Самой большой и сложной стала серия работ в виде голов обезьян, которые отображали разные эмоции. Всего в коллекции Ву Пэна их 48.

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По словам художника, обезьянки-эмодзи требуют не только особых навыков, но также концентрации и выдержки. В ближайшие несколько лет Ву Пэн планирует расширить коллекцию обезьян на орехах до 108 штук.

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