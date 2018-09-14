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17:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит ледяная пещера, которую можно посетить только летом

Действительно впечатляющее зрелище.

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В австрийском Зальцбурге находится одна из самых больших ледяных пещер в мире под названием Айсризенвельт. Ее протяженность составляет 42 километра, а глубина — 407 метров.

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Удивительная известняково-ледяная пещера появилась благодаря реке Зальцах, воды которой за миллионы лет пробурили в горах туннели, а стекавший под землю тающий снег сформировал огромные слои нетающего льда.

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Несмотря на то, что местные охотники знали о существовании пещеры много столетий, официально Айсризенвельт была открыта в 1879 году зальцбургским натуралистом Антоном фон Поссельт-Кцорихом, исследовавшим первые 200 метров ледяного подземелья.

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Сейчас пещера является одной из самых популярных туристических достопримечательностей этого района. Она открыта для посещений с мая по ноябрь, а вот в зимние месяцы проход сюда закрыт из-за опасности схода снежных лавин.

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