Как выглядит ледяная пещера, которую можно посетить только летом
Действительно впечатляющее зрелище.
Действительно впечатляющее зрелище.
В австрийском Зальцбурге находится одна из самых больших ледяных пещер в мире под названием Айсризенвельт. Ее протяженность составляет 42 километра, а глубина — 407 метров.
Удивительная
Несмотря на то, что местные охотники знали о существовании пещеры много столетий, официально Айсризенвельт была открыта в 1879 году зальцбургским натуралистом Антоном фон
Сейчас пещера является одной из самых популярных туристических достопримечательностей этого района. Она открыта для посещений с мая по ноябрь, а вот в зимние месяцы проход сюда закрыт