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19:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пара, которая ест только фрукты, рассказала о преимуществах своей диеты

Для них это уже стало стилем жизни.

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39-летняя Тина Стоклоса из Польши и 26-летний Саймон Бью из Бельгии — фрукторианцы. Уже несколько лет они питаются только фруктами, овощами и орехами. И продвигают свою диету в Instagram-блоге, где на них подписаны почти 34 тысячи человек.

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Тина — бывший дизайнер интерьеров из Варшавы. Впервые она попробовала необычную диету пять лет назад, когда пыталась похудеть к рождественским праздникам. Посидев на фруктовой диете около трех недель, она обнаружила, что легко сбрасывает вес и чувствует себя более здоровой и энергичной. Правда полностью отказаться от привычной еды она смогла не сразу.

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Но через два года, она решила кардинально поменять жизнь и переехала на Бали, где и начала придерживаться рациона из овощей, фруктов, бобов и орехов. За три года такой диеты, которую Тина называет стилем жизни, ей удалось похудеть на 32 килограмма. По словам полячки, она выглядит намного моложе и чувствует себя абсолютно здоровой и счастливой.

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Благодаря фрукторианству Тина нашла и женское счастье. Бельгиец Саймон, который тоже несколько лет назад начал интересоваться своеобразной диетой, нашел ее блог в Instagram. Познакомившись, они начали встречаться, а весной 2018 года, в 39-й день рождения Тины, Саймон сделал ей предложение.

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Кстати, помимо похудения возлюбленные обнаружили в своей диете еще массу плюсов. Например, они забыли о депрессии, плохом настроении и потере сил. А кроме того, по словам Саймона, они уже два года не чистят зубы, так как волокна фруктов справляются с этим получше любой зубной щетки с пастой.

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