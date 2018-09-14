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19:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый большой индуистский храм в мире (фото)

Он официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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Если при словосочетании «индийская архитектура» вам вспоминается только Тадж-Махал, то вы определенно не видели храмовый комплекс Акшардхам.

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Это масштабное сооружение с тысячами скульптур, фонтанами и роскошными парками расположено в Дели и официально считается самым грандиозным индуистским храмом в мире.

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Акшардхам — современная постройка. Его строительство, длившееся пять лет, завершилось лишь в 2005 году.

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По официальным данным, на его сооружение было потрачено около 500 миллионов долларов. Это все — добровольные пожертвования, которые собирались по всей Индии.

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Храмовый комплекс сочетает в себе национальные архитектурные стили из разных уголков страны, а над его строительством трудились семь тысяч мастеров из Раджастхана, Бенгалии и Ориссы.

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Акшардхам был признан рекордсменом благодаря своим размерам: его высота составляет 42 метра, длина — 106 метров, а ширина — 94 метра. Храм увенчан девятью куполами и двадцатью четырехгранными пирамидальными башнями Шикхара.

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Внутри его украшают 234 колонны и 20 тысяч статуй, а снаружи — 148 фигур слонов, чей общий вес составляет три тысячи тонн.

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Примечательно, что Акшардхам построен без каких-либо бетонных или железных балок и перекрытий. Гигантское здание возведено из песчаника и розового раджастханского мрамора.

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