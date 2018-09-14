Как выглядит самый большой индуистский храм в мире (фото)
Он официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Он официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Если при словосочетании «индийская архитектура» вам вспоминается только
Это масштабное сооружение с тысячами скульптур, фонтанами и роскошными парками расположено в Дели и официально считается самым грандиозным индуистским храмом в мире.
Акшардхам — современная постройка. Его строительство, длившееся пять лет, завершилось лишь в 2005 году.
По официальным данным, на его сооружение было потрачено около 500 миллионов долларов. Это все — добровольные пожертвования, которые собирались по всей Индии.
Храмовый комплекс сочетает в себе национальные архитектурные стили из разных уголков страны, а над его строительством трудились семь тысяч мастеров из Раджастхана, Бенгалии и Ориссы.
Акшардхам был признан рекордсменом благодаря своим размерам: его высота составляет 42 метра, длина — 106 метров, а ширина — 94 метра. Храм увенчан девятью куполами и двадцатью четырехгранными пирамидальными башнями Шикхара.
Внутри его украшают 234 колонны и 20 тысяч статуй, а снаружи — 148 фигур слонов, чей общий вес составляет три тысячи тонн.
Примечательно, что Акшардхам построен без