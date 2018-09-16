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10:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Два брата вырастили гигантскую тыкву

Она претендует на мировой рекорд.

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57-летние братья Иэн и Стюарт Патоны из Великобритании выращивают гигантские тыквы.

Патоны — рекордсмены Великобритании. В прошлом году они вырастили самую большую тыкву в стране весом более 1029 кг. Этой осенью братья надеются побить мировой рекорд, который составляет 1190 кг.

По словам Патонов, у них подрастают шесть настоящих «монстров» — гигантских тыкв, на полив которых мужчины тратят более 100 галлонов воды каждый день. Тыквы отправятся на конкурс в Нидерланды и Францию, но самую большую из них фермеры приберегут для состязания в родной стране.

Претендующие на рекорд тыквы Патоны выращивают уже 96 дней. Каждый день братья уделяют уходу за ними около четырех часов.

Выращиванием тыкв Иэн и Стюарт занимаются уже 11 лет.

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