That's a large pumpkin https://t.co/MuWAnED7aH— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) 15 вересня 2018 р.
Два брата вырастили гигантскую тыкву
Она претендует на мировой рекорд.
Она претендует на мировой рекорд.
57-летние братья Иэн и Стюарт Патоны из Великобритании выращивают гигантские тыквы.
Патоны — рекордсмены Великобритании. В прошлом году они вырастили самую большую тыкву в стране весом более 1029 кг. Этой осенью братья надеются побить мировой рекорд, который составляет 1190 кг.
По словам Патонов, у них подрастают шесть настоящих «монстров» — гигантских тыкв, на полив которых мужчины тратят более 100 галлонов воды каждый день. Тыквы отправятся на конкурс в Нидерланды и Францию, но самую большую из них фермеры приберегут для состязания в родной стране.
Претендующие на рекорд тыквы Патоны выращивают уже 96 дней. Каждый день братья уделяют уходу за ними около четырех часов.
Выращиванием тыкв Иэн и Стюарт занимаются уже 11 лет.
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