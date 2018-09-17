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15:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На дне озера в Турции нашли древнюю христианскую церковь

Руины обнаружили благодаря снимкам из космоса.

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Удивительное открытие сделали турецкие ученые. На дне озера Изник, находящегося в 125 километрах от Стамбула, исследователи обнаружили руины христианской церкви, построенной около 390 года н.э.

Отмечается, что раскопки возле озера проводились еще с 2006 года, но до сих пор не удавалось найти ничего ценного. Уникальная находка стала возможной благодаря спутниковым снимкам, на которых были отчетливо видны очертания церкви под водой. Примечательно, что руины располагались всего в 50 метрах от берега на глубине 3 метров.

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По предварительным данным, церковь была построена примерно в 390 году н.э., когда город Изник назывался Никеей, а Стамбул — Константинополем, и являлся восточным центром Римской империи. Считается, что храм был разрушен во время землетрясения в 740 году.

Сейчас археологи проводят исследования на месте обнаружения церкви. Ученые считают, что под этими руинами может скрываться еще одно сокровище: древний языческий храм Аполлона, построенный приблизительно в 180 — 192 годах н.э.

Кстати, сейчас властями рассматривается предложение создать в озере Изник подводный музей. Если этот план утвердят, то на экскурсию можно будет попасть уже в 2019 году.

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