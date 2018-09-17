Малыши под водой. Фотограф делает удивительные детские снимки
Не каждый может похвастаться такими фото в своем альбоме.
Не каждый может похвастаться такими фото в своем альбоме.
Алексей Некрасов из Одессы специализируется на подводной съемке. Но главные его модели вовсе не морские обитатели, а люди.
Особую известность фотографу принесли подводные съемки детей. Несмотря на то, что у родителей такие кадры могут вызвать тревогу, маленькие модели позируют Алексею без проблем.
Малышей Некрасов снимает в небольшом бассейне в своей студии под чутким присмотром родителей и ассистентов. Ведь в таком деле важны не только удачные кадры, но и безопасность. А результат творческой работы действительно умиляет.