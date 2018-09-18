В Стокгольме фанаты «Человека-паука» установили мировой рекорд
Никогда еще в одном месте не собиралось так много одинаковых «супергероев».
Никогда еще в одном месте не собиралось так много одинаковых «супергероев».
16 сентября в рамках фестиваля Comic Con Stockholm в Швеции был зафиксирован новый мировой рекорд, по количеству людей, одетых в костюмы
По подсчетам представителей Книги рекордов Гиннеса, на фестивале оказалось 547 человек в одинаковых костюмах супергероя.
Отмечается, что мероприятие было организовано компаниями Marvel и Sony, а мировой рекорд был приурочен к выходу новой видеоигры про