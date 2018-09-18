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05:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Стокгольме фанаты «Человека-паука» установили мировой рекорд

Никогда еще в одном месте не собиралось так много одинаковых «супергероев».

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16 сентября в рамках фестиваля Comic Con Stockholm в Швеции был зафиксирован новый мировой рекорд, по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении.

По подсчетам представителей Книги рекордов Гиннеса, на фестивале оказалось 547 человек в одинаковых костюмах супергероя.

Отмечается, что мероприятие было организовано компаниями Marvel и Sony, а мировой рекорд был приурочен к выходу новой видеоигры про Человека-паука.

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