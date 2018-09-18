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17:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ирландский пенсионер расправился с грабителями с помощью стула (видео)

Просто не нужно было злить дедушку.

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84-летний Дэнис О’Конор из деревни Гламайр в ирландском графстве Корк стал настоящим местным супергероем. А все потому, что он голыми руками расправился с тремя молодыми грабителями, которые, кстати, были вооружены.

Преступники ворвались субботним вечером в местную букмекерскую контору «Bar One Racing bookmakers», в которой в то время находился пенсионер.

По рассказам очевидцев, грабителей не интересовали мелкие деньги из кассы, они требовали открыть сейф, желая забрать всю наличность.

Двое из нападавших держали в руках молотки, а третий имел при себе дробовик, который он наставил на пожилого О’Конора. Ситуация была критической, но через пару секунд все изменилось.

Пенсионер схватил стул, который оказался и его щитом, и оружием, и начал выгонять преступников из помещения.

Воспользовавшись тем, что грабители замешкались, О́Конору начал помогать менеджер. В итоге через пару минут трое преступников позорно бежали.

Героический поступок ирландского пенсионера попал на камеру видеонаблюдения и моментально разлетелся по мировым СМИ и соцсетям, сделав дедушку знаменитым.

В данный момент полиция пытается установить личности нападавших, но пока безрезультатно.

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