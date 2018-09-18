Ирландский пенсионер расправился с грабителями с помощью стула (видео)
Просто не нужно было злить дедушку.
Просто не нужно было злить дедушку.
84-летний Дэнис О’Конор из деревни Гламайр в ирландском графстве Корк стал настоящим местным супергероем. А все потому, что он голыми руками расправился с тремя молодыми грабителями, которые, кстати, были вооружены.
По рассказам очевидцев, грабителей не интересовали мелкие деньги из кассы, они требовали открыть сейф, желая забрать всю наличность.
Двое из нападавших держали в руках молотки, а третий имел при себе дробовик, который он наставил на пожилого О’Конора. Ситуация была критической, но через пару секунд все изменилось.
Воспользовавшись тем, что грабители замешкались, О́Конору начал помогать менеджер. В итоге через пару минут трое преступников позорно бежали.
Героический поступок ирландского пенсионера попал на камеру видеонаблюдения и моментально разлетелся по мировым СМИ и соцсетям, сделав дедушку знаменитым.
В данный момент полиция пытается установить личности нападавших, но пока безрезультатно.