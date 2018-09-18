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18:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тереза Мэй случайно попала на свадебные фото британских молодоженов

И стала звездой соцсетей.

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Британские СМИ облетели снимки и видео того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй случайно стала звездой свадебной фотосессии на острове Уайт.

«Тереза Мэй затмила всех на свадебном снимке! Хорошо, что она не появилась во время первого танца на свадьбе!»

Молодожены Джейсон и Мишель Дайт, обменявшись обетами, приехали на пристань, чтобы сфотографироваться. В это время недалеко от места событий причалил катер, из которого вышла Мэй. Сначала новоиспеченные супруги не поверили своим глазам, но когда политик подошла ближе, чтобы поздравить их с днем свадьбы, они попросили ее сфотографироваться вместе с ними.

Мэй пошутила, что она одета неподобающе, но отказать молодоженам не смогла.

«Тереза Мэй пришла без предупреждения и шутит, что она не одета по случаю»

Кстати, в похожей ситуации был и голливудский актер Том Хэнкс, который «испортил» свадебные фото пары во время пробежки по Центральному парку Нью-Йорка.

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