Тереза Мэй случайно попала на свадебные фото британских молодоженов

Британские СМИ облетели снимки и видео того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй случайно стала звездой свадебной фотосессии на острове Уайт.
Молодожены Джейсон и Мишель Дайт, обменявшись обетами, приехали на пристань, чтобы сфотографироваться. В это время недалеко от места событий причалил катер, из которого вышла Мэй. Сначала новоиспеченные супруги не поверили своим глазам, но когда политик подошла ближе, чтобы поздравить их с днем свадьбы, они попросили ее сфотографироваться вместе с ними.
Мэй пошутила, что она одета неподобающе, но отказать молодоженам не смогла.
Кстати, в похожей ситуации был и голливудский актер Том Хэнкс, который «испортил» свадебные фото пары во время пробежки по Центральному парку Нью-Йорка.