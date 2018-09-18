Тереза Мэй случайно попала на свадебные фото британских молодоженов

Молодожены Джейсон и Мишель Дайт, обменявшись обетами, приехали на пристань, чтобы сфотографироваться. В это время недалеко от места событий причалил катер, из которого вышла Мэй. Сначала новоиспеченные супруги не поверили своим глазам, но когда политик подошла ближе, чтобы поздравить их с днем свадьбы, они попросили ее сфотографироваться вместе с ними.