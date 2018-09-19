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20:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «Заколдованный город» в Испании (фото)

Гигантские скалы, напоминающие персонажей сказки.

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Удивительный природный парк под названием Ciudad Encantada, что в переводе означает «Заколдованный город», находится в 25 километрах от древнего испанского города Куэнка.

Свое название этот парк площадью 20 квадратных километров получил не случайно. На его территории находятся уникальные известняковые скалы и образования причудливых форм, напоминающие застывших персонажей сказок и необычные архитектурные строения.

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По данным ученых, скалы здесь существуют уже миллионы лет, а свою необычную форму они получили благодаря природному воздействию.

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