Как выглядит «Заколдованный город» в Испании (фото)
Гигантские скалы, напоминающие персонажей сказки.
Гигантские скалы, напоминающие персонажей сказки.
Удивительный природный парк под названием Ciudad Encantada, что в переводе означает «Заколдованный город», находится в 25 километрах от древнего испанского города Куэнка.
Свое название этот парк площадью 20 квадратных километров получил не случайно. На его территории находятся уникальные известняковые скалы и образования причудливых форм, напоминающие застывших персонажей сказок и необычные архитектурные строения.
По данным ученых, скалы здесь существуют уже миллионы лет, а свою необычную форму они получили благодаря природному воздействию.