Из-за редкого заболевания маленькая девочка стала похожа на сказочного персонажа

Маленькая Мелани Мартинез из американского штата Миннесота в свои неполные два года уже успела стать звездой соцсетей благодаря своей неординарной внешности. Дело в том, что из-за синдрома Аксенфельда-Ригера у девочки необычайно большие зрачки, что выглядит пугающе и мило одновременно.

Врачи поставили Мелани диагноз, когда ей не было и недели. Это генетическое заболевание влияет на роговицу и радужную оболочку, из-за этого зрачки могут стать очень большими или располагаться не по центру глаза.

Пока малышка видит хорошо, но в будущем у нее могут возникнуть проблемы со зрением. Кроме того, глаза Мелани очень чувствительны к свету, а потому на улице она вынуждена носить солнцезащитные очки.