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14:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из-за редкого заболевания маленькая девочка стала похожа на сказочного персонажа

Немного жутко, но красиво.

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Маленькая Мелани Мартинез из американского штата Миннесота в свои неполные два года уже успела стать звездой соцсетей благодаря своей неординарной внешности. Дело в том, что из-за синдрома Аксенфельда-Ригера у девочки необычайно большие зрачки, что выглядит пугающе и мило одновременно.

Врачи поставили Мелани диагноз, когда ей не было и недели. Это генетическое заболевание влияет на роговицу и радужную оболочку, из-за этого зрачки могут стать очень большими или располагаться не по центру глаза.

Такая сильная. Всего за пять месяцев своей жизни она так много пережила.

Пока малышка видит хорошо, но в будущем у нее могут возникнуть проблемы со зрением. Кроме того, глаза Мелани очень чувствительны к свету, а потому на улице она вынуждена носить солнцезащитные очки.

Долгое время мама Мелани Карина Ортега чувствовала себя неловко, когда люди глазели на ее дочь. Но все-таки решилась и опубликовала в Twitter рассказ о болезни девочки, к которому приложила ее снимки. К большому удивлению Карины, пользователи оказались в восторге от необычной внешности Мелани.

Она чудесная внутри и снаружи, с золотым сердцем.
Я просто растаяла от всей той любви, что вы посылаете моей принцессе. Ребята, вы просто заставляете меня плакать от счастья. Поскольку вы очень милые, я решила поделиться любимыми фото моей малышки.
Я подумала, что вам, возможно, будет интересно увидеть Мелани в солнечных очках. Ее глаза очень чувствительны к свету, поэтому мы надевает очки каждый раз, когда выходим на улицу. Мне кажется, они симпатичные.
Мелани хочет поблагодарить вас всех за добрые слова. Она понятия не имеет, что такое Twitter, но я сказала ей, что ее все любят и считают красавицей.
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