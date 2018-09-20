Люди с необычными именами массово жалуются в Twitter

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В бесконечном потоке информации и разнообразии тем, одна остается неизменно актуальной. Тема имен.

В середине сентября в русскоязычном Twitter появился очередной животрепещущий пост о том, как нелегко живется людям с необычными именами и как их называют окружающие.

Пользователь Twitter под ником lil sharky, которую в реальной жизни зовут Идаберга, поделилась в соцсетях наболевшим. И ее боль оказалась знакома многим. В комментариях пользователи начали писать о своих необычных именах и о том, как окружающие их коверкают.