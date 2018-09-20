Люди с необычными именами массово жалуются в Twitter
Просто немногие в состоянии правильно выговорить их имена и фамилии.
Просто немногие в состоянии правильно выговорить их имена и фамилии.
В бесконечном потоке информации и разнообразии тем, одна остается неизменно актуальной. Тема имен.
В середине сентября в русскоязычном Twitter появился очередной животрепещущий пост о том, как нелегко живется людям с необычными именами и как их называют окружающие.
Пользователь Twitter под ником lil sharky, которую в реальной жизни зовут Идаберга, поделилась в соцсетях наболевшим. И ее боль оказалась знакома многим. В комментариях пользователи начали писать о своих необычных именах и о том, как окружающие их коверкают.
Отметим, что это уже далеко не первый подобный пост. В мае в Twitter также был популярен пост о том, как люди путают или нарочно заменяют чужие имена на «более правильные».