Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Макаревича на запрет русского во Львове
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро)
Футболист Денис Глушаков хочет отобрать детей у жены и потребовать с нее алименты
«Умные» города в Индии оказались непригодными для жизни
Нетипичная принцесса: жена саудовского принца Дина Абдулазиз
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20
В Китае пришли в восторг от "удара" РФ по доллару
Участниц шоу «Пацанки» выдали замуж
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
Жена Дениса Глушакова застала его с любовницей в бане - СМИ
Как живет доведенная до инсульта Мишулина - СМИ
МВД сообщило результаты проверки деятельности Лаймы Вайкуле
Утвержден перенос выходных дней в 2019 году
Бывшая Джигарханяна и Шаляпин были в ЗАГСе - СМИ
Екатерина Гусеева о личной жизни с Киркоровым
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
16:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Люди с необычными именами массово жалуются в Twitter

Просто немногие в состоянии правильно выговорить их имена и фамилии.

Наверх
Источник: Blaise Vonlanthen / CC0

В бесконечном потоке информации и разнообразии тем, одна остается неизменно актуальной. Тема имен.

В середине сентября в русскоязычном Twitter появился очередной животрепещущий пост о том, как нелегко живется людям с необычными именами и как их называют окружающие.

Пользователь Twitter под ником lil sharky, которую в реальной жизни зовут Идаберга, поделилась в соцсетях наболевшим. И ее боль оказалась знакома многим. В комментариях пользователи начали писать о своих необычных именах и о том, как окружающие их коверкают.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный пост. В мае в Twitter также был популярен пост о том, как люди путают или нарочно заменяют чужие имена на «более правильные».

 Американка рассказала, как она живет с растительностью на лице
Секс, нож и видео
В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в ПФР
Киргизка спела в бюстгальтере. Теперь ей угрожают расправой
Из-за редкого заболевания девочка стала похожа на героиню сказки
Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Уральца оштрафовали за 9 тысяч прописанных в квартире мигрантов
ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире
Побережье греческого острова окутала гигантская паутина
Спорт
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ Встреча с «Викторией Пльзень» должна была показать, насколько команда готова к евросезону. Было получено сразу два ответа
Hi-Tech
Какие типы личности есть на самом деле (вы удивитесь) Это вам не гороскопы сочинять.
Авто
В России появятся 10 новых типов автомобильных номеров С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта 555-ст вводится в действие новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств»
Кино
Умер один из старейших телеведущих мира Британцу Денису Нордену было 96 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Названа лучшая профессия для покупки жилья
«Умные» города в Индии оказались непригодными для жизни
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 2 449
Храбрая виолончелистка Давайте поиграем в угадайку. 239
яна А вы любите чужих детей?) 238
Катюша Опасна ли б/у одежда? 150
Леди
Макрон, Маркл, Трамп: главные ошибки в макияже первых леди и герцогинь Вместе с визажистами мы разобрались в главных ошибках макияжа Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Брижит Макрон, Мелании Трамп и Колинды Грабар-Китарович
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь