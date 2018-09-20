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17:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Посреди Лондона появился красный лев, который сочиняет стихи

Бессмыслица, зато в рифму.

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Источник: AFP 2018
Новость
Земфира выпустила новую песню на стихи Иосифа Бродского

В рамках ежегодного Лондонского фестиваля дизайна на Трафальгарской площади в британской столице установили необычную скульптуру красного льва.

Это не просто фигура, а интеллектуальная инсталляция: лев оснащен искусственным интеллектом, который может сочинять четверостишия с заданными словами.

Автором скульптуры стала известный дизайнер и декоратор Эс Девлин, которая хотела немного «оживить» Трафальгарскую площадь. Посетители могут предложить льву любое слово, которое можно выбрать на специальном планшете, а в ответ «зверь» выдаст небольшой стих. В дневное время он звучит через громкоговоритель, а в ночное — высвечивается в пасти и на теле льва, а также на расположенной рядом колонне.

Сообщается, что искусственный интеллект тренировали на 25 миллионах слов из поэзии 19-го века.

Хотя, судя по всему, это ему не очень помогло. По словам очевидцев, стихотворения хоть и рифмуются, но не несут никакого смысла.
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