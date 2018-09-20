Посреди Лондона появился красный лев, который сочиняет стихи
Бессмыслица, зато в рифму.
Бессмыслица, зато в рифму.
В рамках ежегодного Лондонского фестиваля дизайна на Трафальгарской площади в британской столице установили необычную скульптуру красного льва.
Это не просто фигура, а интеллектуальная инсталляция: лев оснащен искусственным интеллектом, который может сочинять четверостишия с заданными словами.
Автором скульптуры стала известный дизайнер и декоратор Эс Девлин, которая хотела немного «оживить» Трафальгарскую площадь. Посетители могут предложить льву любое слово, которое можно выбрать на специальном планшете, а в ответ «зверь» выдаст небольшой стих. В дневное время он звучит через громкоговоритель, а в ночное — высвечивается в пасти и на теле льва, а также на расположенной рядом колонне.
Сообщается, что искусственный интеллект тренировали на 25 миллионах слов из поэзии 19-го века.