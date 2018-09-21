Том Харди привез в Москву «Веном» и погулял в Зарядье
Знаменитый голливудский актер приехал в столицу, чтобы познакомить российских поклонников со своим новым фильмом.
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Знаменитый голливудский актер приехал в столицу, чтобы познакомить российских поклонников со своим новым фильмом.
Том Харди прибыл в Москву и не только посетил ряд
Напомним, съемки фантастического триллера об инопланетном существе, вселившемся в репортера, который занимается преимущественно расследованиями скрываемых правительством научных исследований, стартовали осенью 2017 года. Первые фото с площадки разошлись по соцсетями и легли в основу забавных мемов.
В широкий прокат в России «Веном» выйдет 4 октября.