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13:51 (мск), источник: Кино Mail.Ru

Том Харди привез в Москву «Веном» и погулял в Зарядье

Знаменитый голливудский актер приехал в столицу, чтобы познакомить российских поклонников со своим новым фильмом.

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Том Харди прибыл в Москву и не только посетил ряд пресс-мероприятий, посвященных скорому выходу на экраны фильма «Веном» (в котором он исполнил главную роль), но также прогулялся по парку «Зарядье».

Напомним, съемки фантастического триллера об инопланетном существе, вселившемся в репортера, который занимается преимущественно расследованиями скрываемых правительством научных исследований, стартовали осенью 2017 года. Первые фото с площадки разошлись по соцсетями и легли в основу забавных мемов.

В широкий прокат в России «Веном» выйдет 4 октября.

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