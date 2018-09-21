Экстремал из США так неудачно прыгнул с крыши, что стал героем соцсетей

Джон Майкл прилетел из Техаса вместе со своим другом в небольшой норвежский город Брюне, в провинции Ругаланн. Помимо осмотра достопримечательностей, парню захотелось и экстремального отдыха — он прыгнул с парашютом с 68-метровой местной высотки Forum Jæren.

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Сначала дела шли хорошо, но внезапный порыв ветра все испортил. Приземление Джона было таким жестким, что в результате американец сломал себе обе ноги. Часть своего отпуска он был вынужден провести в больнице города Ставангер в 30 километрах от Брюне.