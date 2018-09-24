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24 сентября, источник: Новости Mail.Ru

Художница создает реалистичные ландшафтные ковры из шерсти (фото)

Вдохновляется она родной аргентинской природой.

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Художник и дизайнер Александра Кехайоглу уже успела прославиться на весь мир благодаря своим восхитительным работам. Александра создает из шерсти ковры, напоминающие природные ландшафты с реками, камнями, деревьями и цветами.

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Свое вдохновение художница черпает из пейзажей родной Аргентины. Но реалистичные ковры — это не только эстетика, но и стремление привлечь внимание к сохранению природных ландшафтов.

Для своих работ Александра часто выбирает реальные места, связанные с политическими противоречиями и негативным воздействием человека. Например, одна из работ художницы под названием No Longer Creek («Больше не ручей») была вдохновлена ​​ручьем Raggio возле дома Александры, который был уничтожен строительством торгового центра.

Работы аргентинской художницы не только доступны для продажи, но и выставляются в музеях по всему миру. Кстати, ковры Александры привлекли внимание не только ценителей прекрасного, но также экологов и знаменитостей.

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