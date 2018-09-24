Художница создает реалистичные ландшафтные ковры из шерсти (фото)
Вдохновляется она родной аргентинской природой.
Вдохновляется она родной аргентинской природой.
Художник и дизайнер Александра Кехайоглу уже успела прославиться на весь мир благодаря своим восхитительным работам. Александра создает из шерсти ковры, напоминающие природные ландшафты с реками, камнями, деревьями и цветами.
Свое вдохновение художница черпает из пейзажей родной Аргентины. Но реалистичные ковры — это не только эстетика, но и стремление привлечь внимание к сохранению природных ландшафтов.
Для своих работ Александра часто выбирает реальные места, связанные с политическими противоречиями и негативным воздействием человека. Например, одна из работ художницы под названием No Longer Creek («Больше не ручей») была вдохновлена ручьем Raggio возле дома Александры, который был уничтожен строительством торгового центра.
Работы аргентинской художницы не только доступны для продажи, но и выставляются в музеях по всему миру. Кстати, ковры Александры привлекли внимание не только ценителей прекрасного, но также экологов и знаменитостей.
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