Семилетний мальчик четыре года дружит с дикими змеями
Родители боятся, а рептилии довольны.
Родители боятся, а рептилии довольны.
Одни держат дома собак и кошек, другие радуются рыбкам и попугаям, а вот 7-летний Девеш Адиваси из деревни Патада индийского штата
История началась четыре года назад, когда маленькому мальчику приснился удивительный сон про змей. Проснувшись, он рассказал о нем родителям, а после этого ушел в джунгли. Через несколько часов он вернулся с двумя змеями.
За четыре года мальчик подружился с 15 рептилиями. Обычно он ходит в джунгли, находит там
К счастью, все «домашние» змеи Девеша — не ядовитые, однако и они никогда ни разу не кусали мальчика.
Местные жители считают ребенка особенным и уверены, что у него есть «божественная сила и способности». Взрослые уже давно смирились с такими питомцами школьника, а вот другие дети стараются его избегать, когда он гуляет со своими рептилиями.