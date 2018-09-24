Семилетний мальчик четыре года дружит с дикими змеями

Одни держат дома собак и кошек, другие радуются рыбкам и попугаям, а вот 7-летний Девеш Адиваси из деревни Патада индийского штата Мадхья-Прадеш завел дома змей.

История началась четыре года назад, когда маленькому мальчику приснился удивительный сон про змей. Проснувшись, он рассказал о нем родителям, а после этого ушел в джунгли. Через несколько часов он вернулся с двумя змеями.

Родители были в ужасе и всячески пытались оградить сына от такой странной дружбы, но Девеш был непреклонен.

За четыре года мальчик подружился с 15 рептилиями. Обычно он ходит в джунгли, находит там двух-трех змей и забирает домой. На несколько дней они становятся лучшими друзьями: вместе спят, играют, купаются и обедают, а спустя несколько дней Девеш возвращает их обратно в дикую среду. По словам мальчика, своих змей он знает «в лицо». Особая привязанность у него к трем из них — эти сами приползают к нему из леса, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_ZuiHPGCP7Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, все «домашние» змеи Девеша — не ядовитые, однако и они никогда ни разу не кусали мальчика.