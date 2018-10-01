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16:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Житель Индии отрастил усы длиной более 6 метров

Мужчина не сбривал их 33 года.

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58-летний Гирдхар Вьяс из города Биканер индийского штата Раджастхан является не только местной знаменитостью, но уже успел прославиться на весь мир. А все благодаря своим усам, длина которых составляет 6 метров и 700 сантиметров.

Индиец не бреется с 1985 года и уверяет, что его усы являются самыми длинными в мире, хотя официально этот рекорд пока не подтвержден.

По словам Вьяса, он моет свои усы всего один раз в год, при этом не пользуется шампунем и любыми другими косметическими средствами. Зато в парикмахерскую он ходит каждую неделю. Его парикмахер и друг — единственный человек, которому позволено прикасаться к знаменитым усам. Только он может их немного подстригать и выбривать небольшие участки на лице.

Обычно Вьяса аккуратно закручивает усы в жгуты и укладывает их в специальную капроновую сумку. А когда принимает душ, то надевает на них мешок, чтобы не намочить.

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