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19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жуткий мотылек напугал пользователей Сети и стал новым мемом

Таких мотыльков не каждый день увидишь.

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В конце сентября в социальных сетях появился новый любопытный персонаж — мотылек. Фото насекомого крупным планом сначала опубликовали на Reddit, после чего снимок перекочевал на другие сайты и моментально превратился в мем.

Просто одинокий мотылек, живущий в мире без ламп

Мотылек многим показался настолько пугающим, что пользователи соцсетей тут же принялись строить догадки: насколько одержимым он может быть в поисках лампы или другого источника света?

И этот поток фантазии уже трудно остановить. Причем настолько, что пользователи Twitter даже объявили мотылька и лампу мемом месяца.

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