Жуткий мотылек напугал пользователей Сети и стал новым мемом

В конце сентября в социальных сетях появился новый любопытный персонаж — мотылек. Фото насекомого крупным планом сначала опубликовали на Reddit, после чего снимок перекочевал на другие сайты и моментально превратился в мем.

Мотылек многим показался настолько пугающим, что пользователи соцсетей тут же принялись строить догадки: насколько одержимым он может быть в поисках лампы или другого источника света?