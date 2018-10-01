just a lonely moth living in a no lamp world pic.twitter.com/1SBM8L4IoV— َ (@twentyinepilots) September 30, 2018
Жуткий мотылек напугал пользователей Сети и стал новым мемом
Таких мотыльков не каждый день увидишь.
Таких мотыльков не каждый день увидишь.
В конце сентября в социальных сетях появился новый любопытный персонаж — мотылек. Фото насекомого крупным планом сначала опубликовали на Reddit, после чего снимок перекочевал на другие сайты и моментально превратился в мем.
Мотылек многим показался настолько пугающим, что пользователи соцсетей тут же принялись строить догадки: насколько одержимым он может быть в поисках лампы или другого источника света?
И этот поток фантазии уже трудно остановить. Причем настолько, что пользователи Twitter даже объявили мотылька и лампу мемом месяца.