В британском зоопарке посетителям показали ненастоящих пингвинов
Но в следующем году руководство пообещало все исправить.
Но в следующем году руководство пообещало все исправить.
В зоопарке города Телфорд британского графства Шропшир недавно открылась новая достопримечательность — современный и благоустроенный вольер для пингвинов. Руководство зоопарка потратило на него почти 78 тысяч долларов — все для того, чтобы птицы чувствовали себя как дома и ни в чем не нуждались.
Однако порадоваться в полной мере этому событию ни пингвины, ни посетители зоопарка так и не смогли. Дело в том, что после открытия в вольере вместо настоящих птиц появились их точные пластиковые копии в натуральную величину. Этот факт разочаровал и разозлил многих.
Но оказалось, что руководство зоопарка вовсе не хотело обмануть или обидеть посетителей, а защищало настоящих пингвинов от смертельной опасности. В 2018 году в Великобритании произошла вспышка птичьей малярии и птицы, которых должны были заселить в новый вольер, могли бы просто погибнуть. Поэтому было принято решение пока в зоопарк их не завозить.
Директор зверинца Скотт Адамс сообщил журналистам, что три пары пингвинов будут доставлены в новое жилище после Нового года, а пока посетители могут сфотографироваться с пластиковыми фигурками.