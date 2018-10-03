В британском зоопарке посетителям показали ненастоящих пингвинов

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H2I69oxHeKk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В зоопарке города Телфорд британского графства Шропшир недавно открылась новая достопримечательность — современный и благоустроенный вольер для пингвинов. Руководство зоопарка потратило на него почти 78 тысяч долларов — все для того, чтобы птицы чувствовали себя как дома и ни в чем не нуждались.

Однако порадоваться в полной мере этому событию ни пингвины, ни посетители зоопарка так и не смогли. Дело в том, что после открытия в вольере вместо настоящих птиц появились их точные пластиковые копии в натуральную величину. Этот факт разочаровал и разозлил многих.

Но оказалось, что руководство зоопарка вовсе не хотело обмануть или обидеть посетителей, а защищало настоящих пингвинов от смертельной опасности. В 2018 году в Великобритании произошла вспышка птичьей малярии и птицы, которых должны были заселить в новый вольер, могли бы просто погибнуть. Поэтому было принято решение пока в зоопарк их не завозить.