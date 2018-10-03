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15:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В британском зоопарке посетителям показали ненастоящих пингвинов

Но в следующем году руководство пообещало все исправить.

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В зоопарке города Телфорд британского графства Шропшир недавно открылась новая достопримечательность — современный и благоустроенный вольер для пингвинов. Руководство зоопарка потратило на него почти 78 тысяч долларов — все для того, чтобы птицы чувствовали себя как дома и ни в чем не нуждались.

Однако порадоваться в полной мере этому событию ни пингвины, ни посетители зоопарка так и не смогли. Дело в том, что после открытия в вольере вместо настоящих птиц появились их точные пластиковые копии в натуральную величину. Этот факт разочаровал и разозлил многих.

Почему лондонский зоопарк должен был использовать ненастоящих пингвинов

Но оказалось, что руководство зоопарка вовсе не хотело обмануть или обидеть посетителей, а защищало настоящих пингвинов от смертельной опасности. В 2018 году в Великобритании произошла вспышка птичьей малярии и птицы, которых должны были заселить в новый вольер, могли бы просто погибнуть. Поэтому было принято решение пока в зоопарк их не завозить.

Экзотический зоопарк в Шропшире был вынужден использовать поддельных пластиковых пингвинов в своем новом корпусе стоимостью 60 000 фунтов стерлингов из-за общенационального дефицита птиц

Директор зверинца Скотт Адамс сообщил журналистам, что три пары пингвинов будут доставлены в новое жилище после Нового года, а пока посетители могут сфотографироваться с пластиковыми фигурками.

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