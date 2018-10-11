Дочь сделала маме макияж на Хэллоуин несмываемой помадой

35-летняя Лиэнн Шорт из Великобритании стала жертвой собственной 9-летней дочери Рози. Девочка уговорила ее попробовать «страшный» грим для Хэллоуина за месяц до праздника. Так как они уже успели купить специальные смываемые маркеры для макияжа, то Лиэнн поддалась на уговоры и без страха предоставила дочери свое лицо.

Но у Рози были другие планы. То ли специально, то ли случайно, но девочка вместо маркеров для грима взяла из маминой косметички красный тинт (косметическое средство наподобие помады, которые быстро въедается в кожу и сохраняет цвет на несколько дней).

Нарисовав маме клоунский нос, Рози решила пойти дальше и закрасить красной помадой все лицо. Лиэнн почувствовала неладное, только когда ее кожа начала чесаться. Попытки смыть «кровавый» макияж ни к чему не привели, и женщине пришлось щеголять с красным лицом несколько дней.