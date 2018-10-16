Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности
Родила и сразу забеременела: как такое возможно
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Известна сумма компенсации, которую выплатит Кокорин чиновнику
Это не любовь: Жена о расставании с Пресняковым
Умер один из богатейших людей мира
За что Путин наградил избитых Кокориным чиновников
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Киевский «регулировщик» рассмешил Интернет (видео)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
10Авария при запуске «Союза»
13:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американский дизайнер создает обувь в виде тортов (фото)

Она несъедобна, но выглядит вполне аппетитно.

Наверх

Дизайнер Крис Кэмпбелл из Орландо штат Флорида решил объединить в одно две свои страсти — обувь и сладости. Он создал коллекцию обуви и аксессуаров под названием Shoe Bakery.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Обувь в его исполнении трудно отличить от настоящих тортов, пирожных, мороженого, леденцов и пирогов. Туфли и босоножки покрыты «глазурью», «кремом» и украшены «вишенками» и «шоколадом».

Выглядит очень аппетитно и оригинально.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Американский дизайнер создает обувь в виде тортов (фото)
Британка «проспала» два года и поправилась до 117 кг
В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем после раскола
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Работа мечты: в Лапландии набирают эльфов для Санты
Как выглядит город, которому почти 2000 лет (фото)
Крымская война: как Россия оказалась одна против всей Европы
Названа возможная дата реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
Спорт
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Средства передвижения 21 века: на чем будем ездить? Давайте представим, как мы станем передвигаться в пространстве через 30 лет
Кино
18-летняя Стеша Маликова стала ведущей шоу про звездных детей Стефания Маликова рассказала в соцсети о своей новой работе
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Дети
Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности Герцогиня вместе с мужем прибыла в Австралию (фото)
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь