Американский дизайнер создает обувь в виде тортов (фото)
Она несъедобна, но выглядит вполне аппетитно.
Она несъедобна, но выглядит вполне аппетитно.
Дизайнер Крис Кэмпбелл из Орландо штат Флорида решил объединить в одно две свои страсти — обувь и сладости. Он создал коллекцию обуви и аксессуаров под названием Shoe Bakery.
Обувь в его исполнении трудно отличить от настоящих тортов, пирожных, мороженого, леденцов и пирогов. Туфли и босоножки покрыты «глазурью», «кремом» и украшены «вишенками» и «шоколадом».
Выглядит очень аппетитно и оригинально.
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