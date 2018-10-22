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19:02 (мск), источник: Mail Новости

Тайна плавучей сферы в Екатеринбурге раскрыта

Она оказалась жилым домом.

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Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Плавучая сфера появилась на городском пруду в Екатеринбурге еще в 2014 году. Изначально это был заказ администрации города к ЧМ-2018. Планировалось, что сфера будет напоминать половину мяча, а при определенном освещении в воде — выглядеть как целый мяч.

Строительством занималась компания «Лаванг». Однако после завершения работ в мэрии сказали, что денег нет, и, соответственно, проект не будет осуществлен к Чемпионату мира. Сразу после этого помещение плавучей сферы заняла некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация полицейских». Сооружение должно было стать их штабом на время мундиаля.

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В июне 2018 Кировский районный суд Екатеринбурга утвердил решение о сносе полусферы, но так как владелец объекта не исполнил его добровольно, то демонтажом занялось министерство природных ресурсов Свердловской области.

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

22 октября представители министерства самостоятельно вскрыли объект. Внутри они обнаружили кухонный уголок, посреди комнаты стояла печь, а на входе был туалет. «Собственник попросту проживал здесь», — сообщил начальник отдела водных ресурсов министерства Никита Ванаев.

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU
Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

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