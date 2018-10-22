Тайна плавучей сферы в Екатеринбурге раскрыта
Она оказалась жилым домом.
Она оказалась жилым домом.
Плавучая сфера появилась на городском пруду в Екатеринбурге еще в 2014 году. Изначально это был заказ администрации города к ЧМ-2018. Планировалось, что сфера будет напоминать половину мяча, а при определенном освещении в воде — выглядеть как целый мяч.
Строительством занималась компания «Лаванг». Однако после завершения работ в мэрии сказали, что денег нет, и, соответственно, проект не будет осуществлен к Чемпионату мира. Сразу после этого помещение плавучей сферы заняла некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация полицейских». Сооружение должно было стать их штабом на время мундиаля.
В июне 2018 Кировский районный суд Екатеринбурга утвердил решение о сносе полусферы, но так как владелец объекта не исполнил его добровольно, то демонтажом занялось министерство природных ресурсов Свердловской области.
22 октября представители министерства самостоятельно вскрыли объект. Внутри они обнаружили кухонный уголок, посреди комнаты стояла печь, а на входе был туалет. «Собственник попросту проживал здесь», — сообщил начальник отдела водных ресурсов министерства Никита Ванаев.
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