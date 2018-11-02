Гагарин, Кеннеди и Моцарт: в честь кого называют аэропорты?

Кто первый?
В мире более 40 000 аэропортов и около 200 из них носят чье-то имя. Первым аэропортом, названным в честь конкретного человека, стал аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке, получивший в 1947 году имя мэра города Фиорелло Ла Гуардиа. За ним последовали и другие аэропорты по всему миру, в том числе европейские и российские — и теперь имена многих выдающихся личностей вписаны в авиационные карты мира.
Где больше?
Вероятность приземлиться в аэропорте «с именем» выше всего в США: имена политиков и других выдающихся деятелей присвоены почти половине аэропортов в стране. Особенно популярны здесь государственные и политические лидеры. Так, аэропорт Нью-Йорка носит имя Джона Кеннеди, аэропорт Хьюстона — Джорджа Буша, аэропорт Вашингтона — Рональда Рейгана.
Во время загрузки произошла ошибка.Аэропорт Джонна Кеннеди в Нью-Йорке
Чьи имена присваивают чаще всего?
Чаще всего воздушные гавани получают имена президентов, премьер-министров, лидеров партий. Более половины «именитых» аэропортов в мире носят имена политических деятелей. У всех на слуху аэропорты Шарля де Голля в Париже, Мустафы Кемаля Ататюрка в Стамбуле, Бен-Гуриона в Тель-Авиве, Гейдара Алиева в Баку, Имама Хомейни в Тегеране, Леха Валенсы в Гданьске и другие.
Но здесь есть и тонкость. Ведь, называя аэропорт именем политика, нельзя быть до конца уверенным, что при смене власти не придется менять и вывеску аэропорта, как это случилось с аэропортом в Багдаде, который когда-то носил имя Саддама Хуссейна.
Следующие по популярности после политиков — летчики и военные. Эту традицию поддерживают и в России. Три аэропорта в нашей стране уже названы именами летчиков-космонавтов: в Оренбурге — в честь Юрия Гагарина, в Барнауле — Германа Титова, в Кемерове — Алексея Леонова. Аэропорт Махачкалы носит имя лётчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт столицы Ингушетии Магаса — первого Героя России, военного лётчика генерала Суламбека Осканова.
Во время загрузки произошла ошибка.Аэропорт Юрия Гагарина в Оренбурге
В Европе же аэропортам больше любят присваивать имена деятелей культуры, искусства и науки. Так, аэропорт Варшавы носит имя Фридерика Шопена, а аэропорт Будапешта — Ференца Листа, В итальянском Римини пассажиров встречает и провожает аэропорт имени Федерико Феллини, а в знаменитой своей башней Пизе — Галилео Галилея. Жители Лиона связали родной аэропорт с автором «Маленького принца» Антуаном де Сент-Экзюпери, а во Вроцлаве увековечили имя Николая Коперника. В Ливерпуле пошли еще дальше. Аэропорту не только присвоили имя основателя The Beatles Джона Леннона, но и выбрали в качестве слогана строчку из его песни Imagine — «Above Us Only Sky» («Над нами только небо»).
Во время загрузки произошла ошибка.Аэропорт Джона Леннона в Ливерпуле
Зачем это делают?
Присвоение аэропорту имени всемирно известной личности — не только дань уважения, но и неплохой способ «продвинуть» себя, напомнив всему миру о вкладе города или страны в мировую историю. Так, албанцы назвали аэропорт Тираны именем матери Терезы, которая, хоть и олицетворяла для всех понятие «гражданин мира», но родилась в Албании. Похожим образом поступили сербы, назвав аэропорт Белграда именем Николы Теслы. А в Македонии копнули еще глубже, присвоив главному аэропорту страны имя Александра Македонского.
Кроме того, удачно подобранные имена-названия помогают городам создать нужный образ в глазах путешественников.
Так, в Зальцбурге пассажиров встречает аэропорт, названный в честь Вольфганга Амадея Моцарта, а в монгольском Улан-Баторе — Чингисхана.
Только имена?
Несмотря на популярную тенденцию называть воздушные ворота именами великих соотечественников, наиболее популярным принципом для выбора названия аэропортов в Европе пока остается географический — по топонимам.
Географические названия узнаваемы и привлекательны для туристов, они связывают город с регионом, дополнительно работают на его имидж. Безусловно привлекательными выглядят авиабилеты до аэропорта Малаги — «Коста-дель-Соль», в названии «Прованс» (так называется аэропорт Марселя) каждая буква пахнет лавандой, а когда командир корабля произносит «Наш самолет совершил посадку в аэропорту Линца “Голубой Дунай”», то пассажир уже чувствует вкус штруделя и слышит вальс Штрауса.
В Колумбии не постеснялись обратиться даже к мифическому топониму. Прилетев в Боготу, вы совершите посадку в аэропорту «Эль-Дорадо», названному в честь легендарной, но никогда не существовавшей «Золотой страны».
Во время загрузки произошла ошибка.Аэропорт Эль-Дорадо в Боготе
В США подобные примеры встречаются реже. Из наиболее известных: аэропорт Буффало «Ниагара», и аэропорт Фресно «Йосемити», названный в честь знаменитого национального парка.
А что у нас?
В России, как и в целом в мире, преобладают аэропорты, названные по своему месторасположению. Кольцово, Пулково, Толмачево, Кневичи, Внуково — эти топонимы звучат ничуть не менее звучно, чем Схипхол, Орли или Арланда.
Но есть и другая тенденция: новые аэропорты в нашей стране все чаще называют в честь великих россиян, оставивших след в истории.
Например, в Ростове-на-Дону в преддверии Чемпионата мира по футболу открылся первый в современной истории России аэропорт построенный «с нуля», и его сразу же назвали в честь легендарного казачьего атамана, героя войны 1812 года Матвея Платова.
Во время загрузки произошла ошибка.Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
В традиции присвоения аэропортам известных имен нет никаких устоявшихся правил. Как нет ничего особенного и в переименовании аэропортов в принципе. Необычен только размах и энтузиазм, с которым восприняли в стране идею движения «Великие имена России». И действительно, нам есть чем гордиться и есть, о чем, а, главное, о ком напомнить самим себе и рассказать всему миру. Так почему бы не сделать это и с помощью аэропортов тоже? Вылететь из аэропорта имени Пушкина или Ломоносова и приземлиться в аэропорту имени Яшина или Рахманинова — это же здорово!
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