Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Позиция Белоруссии по Крыму вызвала восторг на Западе
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз
Загадка смерти Раднэра Муратова: как погиб любимый актер
В поместье Черчилля обнаружили загадочные комнаты (фото)
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
“Разом отняли все": Варлей попала в плохое положение - СМИ
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
12Китай открыл самый длинный мост в мире
15:04 (мск)

Гагарин, Кеннеди и Моцарт: в честь кого называют аэропорты?

В России полным ходом идет обсуждение нового формата названий аэропортов. Проект «Великие имена России» к названиям сорока семи аэропортов страны добавит имена наших великих соотечественников. Что это: попытка идти в ногу с мировыми тенденциями, собственный путь или устаревшая практика?

Партнер материала
Наверх
Источник: AP 2018

Кто первый?

В мире более 40 000 аэропортов и около 200 из них носят чье-то имя. Первым аэропортом, названным в честь конкретного человека, стал аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке, получивший в 1947 году имя мэра города Фиорелло Ла Гуардиа. За ним последовали и другие аэропорты по всему миру, в том числе европейские и российские — и теперь имена многих выдающихся личностей вписаны в авиационные карты мира.

Где больше?

Вероятность приземлиться в аэропорте «с именем» выше всего в США: имена политиков и других выдающихся деятелей присвоены почти половине аэропортов в стране. Особенно популярны здесь государственные и политические лидеры. Так, аэропорт Нью-Йорка носит имя Джона Кеннеди, аэропорт Хьюстона — Джорджа Буша, аэропорт Вашингтона — Рональда Рейгана.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аэропорт Джонна Кеннеди в Нью-Йорке

Чьи имена присваивают чаще всего?

Чаще всего воздушные гавани получают имена президентов, премьер-министров, лидеров партий. Более половины «именитых» аэропортов в мире носят имена политических деятелей. У всех на слуху аэропорты Шарля де Голля в Париже, Мустафы Кемаля Ататюрка в Стамбуле, Бен-Гуриона в Тель-Авиве, Гейдара Алиева в Баку, Имама Хомейни в Тегеране, Леха Валенсы в Гданьске и другие.

Но здесь есть и тонкость. Ведь, называя аэропорт именем политика, нельзя быть до конца уверенным, что при смене власти не придется менять и вывеску аэропорта, как это случилось с аэропортом в Багдаде, который когда-то носил имя Саддама Хуссейна.

Следующие по популярности после политиков — летчики и военные. Эту традицию поддерживают и в России. Три аэропорта в нашей стране уже названы именами летчиков-космонавтов: в Оренбурге — в честь Юрия Гагарина, в Барнауле — Германа Титова, в Кемерове — Алексея Леонова. Аэропорт Махачкалы носит имя лётчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт столицы Ингушетии Магаса — первого Героя России, военного лётчика генерала Суламбека Осканова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аэропорт Юрия Гагарина в Оренбурге

В Европе же аэропортам больше любят присваивать имена деятелей культуры, искусства и науки. Так, аэропорт Варшавы носит имя Фридерика Шопена, а аэропорт Будапешта — Ференца Листа, В итальянском Римини пассажиров встречает и провожает аэропорт имени Федерико Феллини, а в знаменитой своей башней Пизе — Галилео Галилея. Жители Лиона связали родной аэропорт с автором «Маленького принца» Антуаном де Сент-Экзюпери, а во Вроцлаве увековечили имя Николая Коперника. В Ливерпуле пошли еще дальше. Аэропорту не только присвоили имя основателя The Beatles Джона Леннона, но и выбрали в качестве слогана строчку из его песни Imagine — «Above Us Only Sky» («Над нами только небо»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Аэропорт Джона Леннона в Ливерпуле

Зачем это делают?

Присвоение аэропорту имени всемирно известной личности — не только дань уважения, но и неплохой способ «продвинуть» себя, напомнив всему миру о вкладе города или страны в мировую историю. Так, албанцы назвали аэропорт Тираны именем матери Терезы, которая, хоть и олицетворяла для всех понятие «гражданин мира», но родилась в Албании. Похожим образом поступили сербы, назвав аэропорт Белграда именем Николы Теслы. А в Македонии копнули еще глубже, присвоив главному аэропорту страны имя Александра Македонского.

Кроме того, удачно подобранные имена-названия помогают городам создать нужный образ в глазах путешественников.

Так, в Зальцбурге пассажиров встречает аэропорт, названный в честь Вольфганга Амадея Моцарта, а в монгольском Улан-Баторе — Чингисхана.

Только имена?

Несмотря на популярную тенденцию называть воздушные ворота именами великих соотечественников, наиболее популярным принципом для выбора названия аэропортов в Европе пока остается географический — по топонимам.

Географические названия узнаваемы и привлекательны для туристов, они связывают город с регионом, дополнительно работают на его имидж. Безусловно привлекательными выглядят авиабилеты до аэропорта Малаги — «Коста-дель-Соль», в названии «Прованс» (так называется аэропорт Марселя) каждая буква пахнет лавандой, а когда командир корабля произносит «Наш самолет совершил посадку в аэропорту Линца “Голубой Дунай”», то пассажир уже чувствует вкус штруделя и слышит вальс Штрауса.

В Колумбии не постеснялись обратиться даже к мифическому топониму. Прилетев в Боготу, вы совершите посадку в аэропорту «Эль-Дорадо», названному в честь легендарной, но никогда не существовавшей «Золотой страны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Аэропорт Эль-Дорадо в Боготе

В США подобные примеры встречаются реже. Из наиболее известных: аэропорт Буффало «Ниагара», и аэропорт Фресно «Йосемити», названный в честь знаменитого национального парка.

А что у нас?

В России, как и в целом в мире, преобладают аэропорты, названные по своему месторасположению. Кольцово, Пулково, Толмачево, Кневичи, Внуково — эти топонимы звучат ничуть не менее звучно, чем Схипхол, Орли или Арланда.

Но есть и другая тенденция: новые аэропорты в нашей стране все чаще называют в честь великих россиян, оставивших след в истории.

Например, в Ростове-на-Дону в преддверии Чемпионата мира по футболу открылся первый в современной истории России аэропорт построенный «с нуля», и его сразу же назвали в честь легендарного казачьего атамана, героя войны 1812 года Матвея Платова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону

* * *

В традиции присвоения аэропортам известных имен нет никаких устоявшихся правил. Как нет ничего особенного и в переименовании аэропортов в принципе. Необычен только размах и энтузиазм, с которым восприняли в стране идею движения «Великие имена России». И действительно, нам есть чем гордиться и есть, о чем, а, главное, о ком напомнить самим себе и рассказать всему миру. Так почему бы не сделать это и с помощью аэропортов тоже? Вылететь из аэропорта имени Пушкина или Ломоносова и приземлиться в аэропорту имени Яшина или Рахманинова — это же здорово!

Рогозин: отверстие в «Союзе» могли просверлить на Байконуре
Риск «черного экрана» у 30% телевизоров с Нового года опровергли
Ушел из жизни олимпийский чемпион Юрий Варданян
Воры, акробаты и силачи похитили 10 миллионов долларов
Депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню
У берегов Японии бесследно исчез остров
В новом году в России вырастут цены на интернет
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства К настоящему моменту все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей устанавливать этот знак
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Как выглядит дом в духе современной западной архитектуры (фото)
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Горячие темы на «Детях»
Травля школьницы, чья мама не сдала денег на торт, все еще продолжается 542
на сколько лет я выгляжу 272
Кутюрные коллекции осень-зима 2018 250
Самые нелепые кражи 218
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь