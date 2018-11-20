Нейросеть «скрестила» собаку и гранат на фото

Пользователь Twitter под ником MagicTheygirl поделилась с подписчиками неожиданным экспериментом. Девушка объяснила, что запрограммировала нейросеть создать нечто среднее между собакой породы померанский шпиц и гранатом. Результат MagicTheygirl опубликовала в посте, и это получилось довольно забавно.

Судя по всему, девушка впечатлилась созданием нового животного, а потому попросила программу «скрестить» гранат и чау-чау. И на этот раз нейросеть тоже справилась отлично.

Подписчики в комментариях отметили, что получившееся животное очень похоже на реальное морское существо — осьминога dumbo octopus.

А чуть позже появились варианты «скрещивания» шпица и бутылки виски.