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14:43 (мск), источник: Mail Новости

Нейросеть «скрестила» собаку и гранат на фото

В результате получилось почти реальное животное.

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Пользователь Twitter под ником MagicTheygirl поделилась с подписчиками неожиданным экспериментом. Девушка объяснила, что запрограммировала нейросеть создать нечто среднее между собакой породы померанский шпиц и гранатом. Результат MagicTheygirl опубликовала в посте, и это получилось довольно забавно.

Я попросила нейронную сеть создать нечто среднее между померанцем и гранатом и случайно влюбилась

Судя по всему, девушка впечатлилась созданием нового животного, а потому попросила программу «скрестить» гранат и чау-чау. И на этот раз нейросеть тоже справилась отлично.

А вот еще один эксперимент с чау-чау

Подписчики в комментариях отметили, что получившееся животное очень похоже на реальное морское существо — осьминога dumbo octopus.

А чуть позже появились варианты «скрещивания» шпица и бутылки виски.

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