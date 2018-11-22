Яблоко от яблони: сыновья, которые переплюнули своих знаменитых родителей
Их имена теперь знает весь мир.
Их имена теперь знает весь мир.
Всем известно про такой праздник, как День матери. Еще иногда вспоминают про День отца, но мало кто догадывается, что существует и международный День сына. Этот неформальный праздник ежегодно отмечается 22 ноября.
И, раз есть повод, предлагаем вам вспомнить сыновей известных родителей, которые или догнали, или перегнали по популярности своих отцов и матерей.
Михаил Олегович Ефремов родился в Москве в театральной семье. Он — актер в третьем поколении. Его отец — Олег Ефремов, мать — актриса «Современника» Алла Покровская. За свою более чем 40-летнюю карьеру Ефремов сыграл почти в 30 театральных постановках и более чем в 140 фильмах. Он удостоен звания «Заслуженный артист РФ» и является лауреатом Государственной премии РФ за большой вклад в развитие искусства.
Американский киноактер и продюсер родился в семье актера Кирка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас Дэррид. За 52 года своей карьеры Майкл Дуглас успел собрать практически все значимые кинонаграды, включая «Оскар», BAFTA, Золотой глобус и Эмми.
Два брата на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми знаменитыми принцами в мире. Внуки королевы Великобритании Елизаветы II и сыновья одной из самых печально известных монарших семей — принца Чарльза и принцессы Дианы. После трагической гибели мамы в 1997 году Уильям и Гарри были под пристальным вниманием СМИ, и сегодня они могут похвастаться не меньшей популярностью, чем их знаменитые бабушка и мама. Семейная жизнь герцогов Кембриджского и Сассекского остается одной из самых любимых тем журналистов не только Великобритании, но и всего мира.
В России сейчас будет трудно найти человека, который не знал бы Ивана Урганта. Актер, телеведущий, музыкант, шоумен и просто мастер на все руки. В
Эмин — настоящая звезда
Еще один яркий представитель знаменитой династии. Федор Бондарчук родился в семье актрисы Ирины Скобцевой и режиссера Сергея Бондарчука. Его сестра Алена Бондарчук также была актрисой театра и кино. Не без помощи своих известных родителей Федор оказался в мире кино и
Старший из четырех детей футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера и певицы Виктории Бекхэм Бруклин в свои 19 лет уже успел стать настоящей знаменитостью. Внимание журналистов было приковано к нему с раннего детства, а родители не стесняясь брали сына с собой на светские мероприятия и красные дорожки. Несмотря на то, что Бруклин сейчас активно работает в качестве модели, он уже успел заработать себе славу профессионального фотографа. Он выставлял свои фотоработы в нескольких музеях и выпустил книгу с ними.
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