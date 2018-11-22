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14:38 (мск), источник: Mail Новости

Яблоко от яблони: сыновья, которые переплюнули своих знаменитых родителей

Их имена теперь знает весь мир.

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Всем известно про такой праздник, как День матери. Еще иногда вспоминают про День отца, но мало кто догадывается, что существует и международный День сына. Этот неформальный праздник ежегодно отмечается 22 ноября.

И, раз есть повод, предлагаем вам вспомнить сыновей известных родителей, которые или догнали, или перегнали по популярности своих отцов и матерей.

Михаил Ефремов, актер, режиссер, 55 лет

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Михаил Олегович Ефремов родился в Москве в театральной семье. Он — актер в третьем поколении. Его отец — Олег Ефремов, мать — актриса «Современника» Алла Покровская. За свою более чем 40-летнюю карьеру Ефремов сыграл почти в 30 театральных постановках и более чем в 140 фильмах. Он удостоен звания «Заслуженный артист РФ» и является лауреатом Государственной премии РФ за большой вклад в развитие искусства.

Майкл Дуглас, актер, продюсер, 74 года

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Американский киноактер и продюсер родился в семье актера Кирка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас Дэррид. За 52 года своей карьеры Майкл Дуглас успел собрать практически все значимые кинонаграды, включая «Оскар», BAFTA, Золотой глобус и Эмми.

Принцы Уильям и Гарри, 36 лет и 34 года

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Два брата на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми знаменитыми принцами в мире. Внуки королевы Великобритании Елизаветы II и сыновья одной из самых печально известных монарших семей — принца Чарльза и принцессы Дианы. После трагической гибели мамы в 1997 году Уильям и Гарри были под пристальным вниманием СМИ, и сегодня они могут похвастаться не меньшей популярностью, чем их знаменитые бабушка и мама. Семейная жизнь герцогов Кембриджского и Сассекского остается одной из самых любимых тем журналистов не только Великобритании, но и всего мира.

Иван Ургант, актер, телеведущий, шоумен, 40 лет

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В России сейчас будет трудно найти человека, который не знал бы Ивана Урганта. Актер, телеведущий, музыкант, шоумен и просто мастер на все руки. В шоу-бизнес Иван пошел не просто так, а продолжив семейное дело. Его родители Андрей Ургант и Валерия Киселева, а также бабушка Нина Ургант и дедушка Лев Милиндер были известными актерами. Однако в этом случае популярность Ивана явно затмила успехи его родственников.

Эмин Агаларов, певец, бизнесмен, 38 лет

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Эмин — настоящая звезда шоу-бизнеса и одна из главных персон российской светской хроники. За его творчеством и личной жизнью следят миллионы поклонниц по всему миру, а между тем основной источник дохода певца вовсе не творческая деятельность. Эмин — успешный бизнесмен и первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Его отец — известный бизнесмен Араз Агаларов, который в 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Но жить на папины деньги Эмин не стал: он сам принялся участвовать в семейном деле, а еще подался в шоу-бизнес, где очень преуспел.

Федор Бондарчук, актер, режиссер, 51 год

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Еще один яркий представитель знаменитой династии. Федор Бондарчук родился в семье актрисы Ирины Скобцевой и режиссера Сергея Бондарчука. Его сестра Алена Бондарчук также была актрисой театра и кино. Не без помощи своих известных родителей Федор оказался в мире кино и шоу-бизнеса, но благодаря таланту и характеру сумел заслужить собственную известность. Федор Бондарчук награжден орденом Александра Невского и имеет множество кино- и теле- наград.

Бруклин Бекхэм, модель, фотограф, 19 лет

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Старший из четырех детей футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера и певицы Виктории Бекхэм Бруклин в свои 19 лет уже успел стать настоящей знаменитостью. Внимание журналистов было приковано к нему с раннего детства, а родители не стесняясь брали сына с собой на светские мероприятия и красные дорожки. Несмотря на то, что Бруклин сейчас активно работает в качестве модели, он уже успел заработать себе славу профессионального фотографа. Он выставлял свои фотоработы в нескольких музеях и выпустил книгу с ними.

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