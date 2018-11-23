Майкл Джексон на стене: в Париже открылась выставка, посвященная королю поп-музыки

В Большом дворце во французской столице открылась уникальная выставка картин под названием Michael Jackson: On the Wall.

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Экспозиция включает в себя более 40 портретов, написанных различными художниками, среди которых Энди Уорхол, Кит Херинг, Дэвид Лашапель и многие другие.

Но особое внимание заслуживает копия картины Рубенса «Конный портрет короля Филиппа II», на которой вместо монарха изображен Майкл Джексон. Музыкант заказал этот портрет у известного художника Кехиндэ Уайли всего за несколько месяцев до своей трагической смерти 25 июня 2009 года. Закончен он был уже позже.

Впервые Michael Jackson: On the Wall была показана в июне 2018 года в Национальной портретной галерее в Лондоне. Там выставка имела колоссальный успех. По скромным подсчетам, экспозицию в британской столице посетили более 82 тысяч человек, включая знаменитостей вроде Мадонны и Элтона Джона. Парижская выставка будет открыта для посещения до 14 февраля 2019 года.